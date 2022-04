Nadat Alcaraz eerder al Marin Cilic en Stefanos Tsitsipas versloeg in Florida, was hij vannacht ook te sterk voor Miomir Kecmanovic: 6-7(5) 6-3 7-6(5). In de halve finale moet hij het opnemen tegen regerend kampioen Hubert Hurkacz, die met een zege Daniil Medvedev van de nummer 1-positie afhield

Ad

"Hij beweegt fenomenaal", is Roddick lyrisch over het talent tegenover Tennis Channel. "De meeste spelers met een harde forehand moeten allebei hun benen onder zich hebben wanneer ze de bal hard willen raken, maar deze jongen niet. Je krijgt de bal even snel terug als je hem verstuurd had. Hij heeft wel iets weg van Andre Agassi."

Tennis Tennis | Osaka plengt tranen van geluk na knappe comeback in halve finale van Miami Open EEN UUR GELEDEN

EEN BEEST

"Hij is nog zo jong, maar toch verwacht je van hem al dat hij dit soort wedstrijden wint", vervolgt de Amerikaan, die de overwinning van de Spanjaard op de hoger geplaatste Tsitsipas niet als een verrassing beschouwt. "Die jongen is een beest!"

Alacaraz verloor in 2022 nog maar twee wedstrijden. In de halve finale op Indian Wells was zijn landgenoot hem in drie sets de baas, terwijl Matteo Berrettini tijdens de Australian Open in vijf sets aan het langste eind trok.

OP JACHT NAAR TWEEDE TOERNOOIZEGE

Tegenover die twee nederlaag staan 16 overwinningen en Alcaraz gaat in Miami al voor zijn tweede toernooizege van het jaar, nadat hij de beste was in Rio de Janeiro. Tijdens dat toernooi nam hij met een klinkende overwinning in de kwartfinale revanche op Italiaan Berrettini.

Alcaraz lijkt patent te hebben op weergaloze punten en dat maakt hem een genot om naar te kijken. Met de carrières van de Grote Drie die mogelijk op hun einde lopen, zien we in de Spanjaard misschien wel hun waardige opvolger ontluiken.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Miami Open Tennis | 'Real deal' Carlos Alcaraz verslaat Kecmanović in drie sets 2 UUR GELEDEN