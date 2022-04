“Vandaag heeft hij de mogelijkheid om een palmares te starten waar over enkele jaren spelers jaloers op zullen zijn. Daar ben ik zeker van”, zei de oom en voormalig trainer van Rafa in zijn wekelijkse column in El País. “Ik heb hem veel kunnen bekijken de laatste toernooien en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van zijn spel.”

“Hij heeft zich de laatste maanden pijlsnel ontwikkeld op alle fronten. Zowel fysiek als mentaal. Hij kan alles en doet alles goed. Het is een complete speler geworden die moeilijk te verslaan is.”

Sterk seizoen

De slechts achttienjarige Alcaraz heeft dit seizoen een winst-verliesbalans van 18-2. Een van zijn verliespartijen was tegen Rafa Nadal. Hij ging in Indian Wells in drie sets ten onder tegen zijn dertien jaar oudere landgenoot: 4-6 6-3 3-6.

In Miami won hij gisteren zijn eerste Masters-titel . Nog nooit won een Spanjaard dat toernooi. Ook werd hij na Michael Chang en, daar is hij weer, Rafael Nadal de jongste speler ooit die een ATP-1000 toernooi won.

Compleet spel

Volgens Nadal zit de kracht van de tienersensatie in de combinatie van technische begaafdheid en een ongelooflijke conditie. “Hij is snel en sterk, daardoor is hij moeilijk te verslaan. Zijn harde slagen wisselt hij af met subtiele dropshots. Daarnaast heeft hij het zelfvertrouwen om de meest moeilijke slagen te slaan op de meest belangrijke momenten.”

Nadal stak ook de loftrompet over zijn mentale kracht. “Hij moest soms tot het gaatje blijven vechten om zijn rivalen te verslaan. We zien daarin dat hij zeer volwassen is. Hij heeft de mentale kracht om hele moeilijke situaties onder ogen te zien."

