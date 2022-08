Lisandro Borges beweerde tegen "Olé" dat hij van de Nadal-clan de opdracht had gekregen om een reeks exhibitions in Zuid-Amerika te organiseren. Als onderdeel van de tour zou Rafael Nadal in Mexico, Argentinië en Ecuador spelen.

Nadat de overeenkomst was verbroken, uitte de Argentijn scherpe kritiek op Nadals zaakwaarnemer Carlos Costa. De manager zou in zijn eentje een optreden van de Spanjaard in Chili hebben geregeld - en dat was contractbreuk.

Ad

"Costa denkt dat hij kan doen wat hij wil, omdat Nadal achter hem staat", zei Borges tegen de Argentijnse media. Dat pikt de ondernemer niet. "Nadal heeft twee keer een contract getekend. We zullen hem voor tien miljoen dollar aanklagen."

Tennis Tennis | "Heb tijd met familie nodig" - Kyrgios zegt Laver Cup af 3 UUR GELEDEN

De zakenman is van mening dat de 22-voudig Grand Slam-winnaar de beste tennisser aller tijden is. "Maar zijn manager is een schurk!", zei de Argentijn op de nieuwszender "Todo Noticias". Hij heeft geen andere keuze dan naar de rechter te stappen.

Rafael Nadal wint de titel in Mexcio eerder dit jaar. Foto: Getty Images

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis US Open | Djokovic gebruikt Porsche en Capoeira als trainingsmethodes GISTEREN OM 11:15