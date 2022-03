Evert geeft toe dat ze sympathie heeft voor de positie van Medvedev, aangezien Russische atleten over de hele wereld worden geweerd van sportevenementen. De nieuwe nummer één van de wereld hoopt deze week in Indian Wells zijn koppositie te versterken.

De klim van de regerend US Open-kampioen naar hoogste notering in het mannentennis viel samen met de invasie van zijn land in Oekraïne en leidde ertoe dat zowel Russiche tennissers van de ATP als de WTA niet mogen deelnemen aan evenementen onder de Russische vlag.

Medvedev gaf toe dat het moeilijk voor hem is om zich op tennis te concentreren gezien de context van de huidige crisis en Eurosport-expert Evert erkent dat de lastige situatie verre van ideaal is voor alle Russische en Oekraïense tennissers die getroffen worden door de oorlog.

Belangrijkere zaken

"Ik voel mee met alle spelers die uit dat deel van de wereld komen en familie en roots hebben in die landen, of het nu in Rusland, Oekraïne of Wit-Rusland is", zei Evert in een exclusief gesprek met Eurosport.

“Het moet een grote last zijn voor deze spelers om te dragen terwijl ze wedstrijden proberen te winnen. Om op het hoogste niveau te kunnen strijden, moet je meestal gefocust zijn op je tennis, en dat is nu niet het geval. We moeten dus begrip hebben als deze spelers niet zo presteren als we gewend zijn en dat er op dit moment belangrijkere dingen in hun leven aan de hand zijn.

“Door dat te zeggen, denk ik dat Medvedev, met zijn record, het verdient om nummer één te zijn. Hij is een absolute kampioen en is het inmiddels gewend om te winnen op de big stages. Doordat hij zijn spel zo goed heeft ontwikkeld, is het moeilijk om echt zwakke punten in zijn spel te vinden."

Vergelijking met Nadal

In het gesprek gaat Evert ook in op de rivaliteit tussen Medvedev en de Spanjaard Rafael Nadal, die de Rus tijdens de Australian Open-finale versloeg en zo zijn 21e Grand Slam-titel veroverde. "Ik weet niet of je Medvedev op dit moment boven Nadal of andersom kunt plaatsen. Ik denk dat het enorm dicht bij elkaar ligt."

“Aangezien de heren op Indian Wells om twee gewonnen sets spelen, denk ik dat Medvedev het verlies (de finale van de Australian Open) heeft verwerkt. Ik zou denken dat een kampioensmentaliteit dat kan uitwissen. Er is genoeg tijd overheen gegaan. Het is niet alsof ze elke week tegen elkaar spelen."

"Wat nog belangrijker is, is dat Nadal, sinds hij die pauze nam, meer honger heeft voor succes. En als je vrij neemt, ben je echt een beetje alerter, meer gefocust en frisser. Nadal kwam na zijn voetblessure ijzersterk terug. Als ze tegen elkaar moeten spelen, denk ik dat het meer te maken zou hebben met de huidige vorm van Nadal en het feit dat de baan op Indian Wells langzamer is. Dat zou in het voordeel kunnen zijn voor Medvedev."

