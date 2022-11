Zijn eindoverwinning in de Franse hoofdstad was al Runes derde ATP-titel en daarmee dringt de jonge Deen de top 10 van de wereldranglijst binnen. Het lijkt het begin van een mooie loopbaan, maar wil hij de toppositie bereiken, moet hij wel afrekenen met zijn leeftijdsgenoot Carlos Alcaraz.

Ondanks zijn sterke seizoensslot greep Rune net naast een ticket voor de ATP Finals. Gezien zijn goede vorm had hij hoge ogen kunnen gooien in Turijn, maar hij weigert te speculeren hoe hij het er vanaf zou hebben gebracht: "Dat blijft onmogelijk te voorspellen."

Roland Garros | "Eén van de grootste talenten in tennis" - Wilander lovend over Holger Rune

"Ik zou het als elk ander toernooi benadert hebben en wedstrijd voor wedstrijd gekeken hebben hoe ver ik zou raken."

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+