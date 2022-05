Er vond een grappige interactie plaats tussen de interviewer ter plekke en Carlos Alcaraz nadat hij de Spanjaard Novak Djokovic in een slepende driesetter had verslagen. Het Spaanse supertalent werd gevraagd wie de beste speler in de wereld was, en Alcaraz reageerde gevat. "Nou, Djokovic, omdat hij op dit moment de nummer 1 is."

Het is typerend voor de mentaliteit en de ambitie van Alcaraz. De Spanjaard streeft naar enorme hoogtes, maar wordt er door zichzelf en zijn coachingstaf aan herinnerd dat hij er nog lang niet is. Dankzij zijn zege in de Spaanse hoofdstad klom de jonge Spanjaard van plek negen naar plek zes op de wereldranglijst, en zitten er dus nog slechts vijf spelers tussen het bereiken van zijn grote doel: de koppositie van de wereldranglijst.

Ondanks dat zijn zeges op Rafael Nadal en Novak Djokovic enorm indrukwekkend waren, was zijn overwinning op Alexander Zverev misschien wel de knapste. De Duitser, die na de finale hard uithaalde richting de toernooiorganisatie , heeft al twee eindzeges in Madrid op zijn naam staan en verloor tot gisteren nog nooit op Centre Court. Het deed Alcaraz helemaal niets, want na 62-minuten was de klus geklaard voor de in bloedvorm verkerende Spanjaard.

Hoort Alcaraz nu bij de favorieten voor Roland Garros?

Die vraag lijkt simpel, gezien zijn recente vorm. Alcaraz heeft van alle spelers op de ATP-Tour de meeste zege's dit seizoen, won al twee Masters 1000-toernooien in Miami en Madrid en was ook al de sterkste in Barcelona. Op basis van deze vorm kun je niet anders dan stellen dat de Spanjaard samen met de grote namen behoort tot de kanshebbers voor de eindzege.

Echter, ondanks dat Alcaraz een sensationele ontwikkeling doormaakt heeft hij 'het' nog niet gedaan op een Grand Slam. Ok, hij heeft de twee langste partijen van de ATP-Tour dit jaar gewonnen, maar dat waren beide driesetters. Toernooien met best-of-fives tegen de allerbeste spelers van de wereld zijn andere koek. Alcaraz heeft slechts in vijf Grand Slams gespeeld en kwam pas één keer voorbij de derde ronde (US Open 2021).

Ondanks zijn prille ervaringen op de grootste podia in tennis lijkt niets hem in de weg te staan om ook in Parijs te gaan schitteren. Het indrukwekkende aan Alcaraz is dat hij zijn hoge niveau gedurende lange wedstrijden kan volhouden, en dat hij zijn beste spel speelt op de belangrijkste momenten, net zoals de toppers dat doen. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat de Alcaraz succes gaat boeken in de Grand Slams, met Roland Garros als het eerstvolgende doel.

