Sinds het afscheid van Ashleigh Barty is de Poolse Iga Swiatek de onbetwiste topspeelster in het damestennis. Afgelopen week bleek zelfs dat de 21-jarige van alle tennissers het meeste prijzengeld heeft verdiend. Dat is des te opmerkelijk gezien het feit dat het prijzengeld voor de vrouwen buiten de Grand Slams beduidend lager ligt.

Swiatek won afgelopen jaar dan ook 66 wedstrijden, terwijl zij slechts achtmaal als verliezer van de baan afstapte. Haar cijfers tegen de topspeelster zijn zelfs nog indrukwekkender. Ze won maar liefst 14 van haar 15 duels met opponenten uit de Top 10. Het leverde haar onder meer de eindwinst op tijdens Roland Garros en de US Open.

GEHEIM WAPEN

Wat is het geheim van de Poolse? In een interview met Eurosport lichtte Swiateks coach Tomasz Wiktorowski van de sluier. Volgens hem weet zijn pupil zich altijd aan te passen aan de omstandigheden en de tegenstander. "Geen enkel toernooi is hetzelfde, alleen de afmetingen van de baan. Overal zijn de omstandigheden weer anders en daar ze moest leren zich daaraan aan te passen."

"Tijdens de WTA Finals in Fort Worth speelde ze eerst tegen Daria Kasatkina, iemand die geweldig beweegt, terwijl ze het in de volgende ronde moest opnemen tegen Caroline Garcia, de elke bal aanvalt. Ik vind het fantastisch dat Iga dan in staat is om het tegen hen op te nemen met haar eigen wapens, maar die net iets anders te gebruiken."

VRUCHTBARE SAMENWERKING

Wiktorowski werd eind 2021 benaderd of hij de nieuwe coach van Swiatek wilde worden. Op dat moment was hij als commentator, nadat hij gestopt was als coach van Agnieszka Radwanska. "Door mijn werk had ik haar al vaak in actie gezien en had ik haar spel moeten analyseren, dat maakte het begin voor mij iets makkelijker dan het voor iemands zou zijn geweest."

Volgens de coach zit Swiatek nu al op 60 a 70 procent van de ontwikkeling die hij voor haar in gedachte had. "Iga heeft dit jaar alles ontzettend goed gedaan. Vanaf het begin is ze stap voor stap beter geworden, maar we zijn er nog niet."

In dat proces wordt Swiatek ook constant bijgestaan door een sportpsychologe. In een tijd waar er steeds meer oog komt voor de mentale staat van sporters, heeft de Poolse veel baat bij de steun van deze Daria Abramowicz. Wiktorowski is blij met de samenwerking in het begeleidingsteam van Swiatek. "Natuurlijk zoeken we altijd naar verbeterpunten, maar het gaat om de resultaten en die zijn vooralsnog uitstekend."

