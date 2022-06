Tenniscoach Patrick Mouratoglou, die vroeger Serena Williams trainde, heeft uit de doeken gedaan waarom hij uit elkaar ging met de Amerikaanse tennisster Serena Willaims.

In april onthulde Mouratoglou dat hij een ​​einde zou maken aan hun 10-jarige relatie. In plaats van de Amerikaanse koos de Fransman voor een avontuur met Simona Halep, ook een voormalig nummer één van de wereld.

Terwijl hij sprak op een sportfestival in de Roemeense stad Cluj-Napoca, legde Mouratogolou uit dat hij zich klaar was met Serena toen duidelijk was dat ze niet zou deelnemen aan Roland Garros.

"Ik ging haar vragen wat ze ging doen," zei hij. "Het was haar niet erg duidelijk. Ik vroeg haar of ze naar Roland-Garros wilde. Ze vertelde me dat ze het niet wist."

“Het was zes weken voor de start van de WTA Tour. Ik vertelde dat ik maandag op haar wachtte voor de training en als ze niet zou komen, dat ik mezelf als een free agent zou beschouwen.

Enthousiasme kwijt

Hij legde uit: "Nadat Serena besloot om een ​​pauze te nemen, bekende ik aan mijn dierbaren dat ik het gevoel had dat ik klaar was met het coachen van spelers."

"Ik wist dat een van mijn sterke punten was dat ik veel enthousiasme voor mijn werk had. Zonder dit enthousiasme kan ik geen goede coach zijn. Ik had het gevoel dat ik het kwijt was."

Halep bracht tijd door in het trainingskamp van Mouratoglou ter voorbereiding op Indian Wells in maart en de Franse topcoach helpt de tweevoudig Grandslam-kampioene op dit moment om in vorm te raken voor Wimbledon.

