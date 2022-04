Tennis | "Ik had niks meer over" - Djokovic voelt zich schuldig na verlies in finale

"Tot het einde van de tweede set voelde ik me niet moe", zei Djokovic na afloop. “De game naar 5-4 was een lange game en vanaf dat moment voelde ik me niet meer 100 procent. Ik denk dat ik goed speelde in de tiebreak, maar daarna was ik op."

"Ik kwam klaar om nog een set te vechten, maar het was niet erg prettig voor het publiek om te zien op de baan, en dat spijt me heel erg, want ik wist dat mensen me wilden zien vechten om te proberen te winnen, maar het mocht deze keer niet zo zijn."

“Het is een individuele sport, als er iets niet lukt, kan de motor niet werken. Het is een beetje zorgelijk, ik kan alleen maar aannemen dat het komt door de ziekte die me een paar weken geleden trof. Maar ik moet naar de positieve punten kijken, ik heb drie wedstrijden uit een set achterstand gewonnen."

Positieve punten

Djokovic voegde daar aan toe: “Het was jammer dat ik in de derde set zonder brandstof kwam te zitten en er niet meer voor kon vechten. Ik had gemakkelijk kunnen verliezen in de eerste wedstrijd, dus na vier zware gevechten in drie sets kan ik alleen maar zeggen dat ik moe ben. Het winnen van de drie partijen in drie sets voor deze finale zal me goed van pas komen voor het vervolg van het seizoen", aldus de Serviër.

"Proficiat aan Andrey Rublev voor het spelen van wederom een geweldig toernooi. Hij staat op dit moment aan de top en is niet voor niets een van de beste spelers."

