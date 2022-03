Serena heeft de hoop om Grand Slam nummer 24 te winnen nog niet opgegeven, maar is tegenwoordig druk met een nieuw investeringsfonds, terwijl ze ook de wens heeft om haar gezin uit te breiden. Het is dus nog maar zeer de vraag hoe vaak we Serena nog op een tennisbaan zien.

Hoewel de successen wat zijn opgedroogd, wordt Serena algemeen gezien als de beste en succesvolste tennisster van het moderne tijdperk, maar het record van 24 gewonnen Grand Slams ligt nog altijd net buiten haar bereik. Het magische aantal van 24 wist alleen Margaret Court aan te tikken.

Toch komen er langzaam maar zeker ook andere prioriteiten in het leven van Serena. Zo is ze al moeder van dochtertje Olympia en beheert ze ook het investeringsfonds Serena Ventures, waar natuurlijk ook tijd en aandacht aan moet worden geschonken. Zeker nu dat fond nog in de opstartfase verkeert.

“Ik denk dat iedere tennisster wel eens bezig is met het R-woord van ‘retirement’ zodra je een aantal jaar meeloopt op de WTA Tour, simpelweg omdat tennis zo intens is. Je bent er maar liefst elf maanden van het jaar mee bezig”, aldus Serena in gesprek met Bloomberg

“Als ik naar mezelf kijk, weet ik het echt nog niet. Ik bekijk het van dag tot dag en zeg altijd het volgende tegen mensen: als het gaat om investeren ben ik bezig met morgen, maar als het gaat om tennis, ben ik alleen maar bezig met de dag van vandaag.”

Serena reageerde ook op de moeilijke momenten die Naomi Osaka beleefde tijdens Indian Wells, waar ze verbaal werd afgesnauwd en zo in de war raakte dat haar partij verloren ging. “Ik heb mijn hele leven moeten knokken om aan te tonen dat ik beter was dan al die gemene mensen. In zekere zin doe ik dat nog steeds, omdat mijn waanzinnige loopbaan nog altijd voortduurt.”

Ondertussen is en blijft onduidelijk wanneer we Serena weer op de baan kunnen bewonderen.

