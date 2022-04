De inmiddels negentienjarige Raducanu maakt mee wat zoveel Britse tienersterren meemaken: je wordt omhoog geschreven als het goed gaat en verstoten als het eventjes tegenzit. Tegenzitten is trouwens nog relatief voor de Britse, die hier en daar wat wedstrijdjes wint.

Maar dat is voor de felle tabloids niet genoeg. Er wordt sinds haar US Open-triomf van Raducanu verwacht dat ze het ene na het andere toernooi wint en een woordje meespreekt om de strijd om opvolging van Ashleigh Barty als nummer één van de wereld. Dat lijkt voorlopig echter teveel gevraagd.

Is dat erg? Nee, maar Raducanu moet zich wel wapenen tegen alles wat op haar afkomt. “Misschien zie je mij op social media hier of daar opduiken of een sponsor presenteren, maar vergeet niet dat ik vijf of zes uur per dag op de baan sta en hele dagen op de tennisclub ben”, aldus Raducanu, die het nodig vond haarzelf te verdedigen.

Focus

“Als ik onderweg in de auto vervolgens mijn social media bijwerk, krijg ik allerlei commentaren dat mijn focus niet op tennis zou liggen. Ik denk dat dit nogal oneerlijk is, maar het is iets waar ik aan probeer te wennen nu ik volop in de belangstelling sta. Ik doe echt niks geks!”

Raducanu ontving al rugdekking van Nick Kyrgios, die zich afvraagt waarom iedereen toch constant meningen spuwt, en nu schaart ook Evert zich achter de Britse. “Het is in Engeland echt superzwaar om een superster te zijn”, reageert Evert vanuit haar rol als Eurosport-expert.

“Ik denk dat het in Engeland nog zwaarder is dan de Verenigde Staten, omdat daar nog veel meer sporters zijn en de aandacht dus wat meer wordt verdeeld. De tabloids in Engeland zijn ongelooflijk. Ieder moment kunnen ze bij je aan de deur verschijnen. Dat is echt niet oké. Ik denk dat Emma heel goed omgaat met al deze aandacht.”

Nietsontziend

“Ik oordeel van afstand, maar volgens mij heeft Emma haar prioriteiten op orde en staat tennis bovenaan. Ze werkt keihard. Er dienen zich natuurlijk allerlei financiële mogelijkheden aan en het zal soms moeilijk zijn om ‘nee’ te zeggen, maar de ontwikkeling van haar spel staat voorop en ik denk dat dit een juiste keuze is.”

Evert vervolgt: “Het is bizar om van buiten de tophonderd ineens een Grand Slam te winnen en dan is het daarmee nog niet klaar. Nee, je moet door, door, door. Het begint pas. Emma is nog altijd een ongepolijste diamant en ze doet er alles aan om een betere tennisster te worden. Ze beschikt over alle kwaliteiten, maar er komt zoveel meer bij. Ik heb vele Britse talenten gespot en allemaal kampten ze met hetzelfde probleem: er komt onwijs veel bij kijken om in Groot-Brittannië het leven van een superster aan te kunnen.”

“De pers doet het in Engeland op zijn eigen manier. Die journalisten daar zijn nietsontziend. Ze maken je groot en zorgen voor hoge verwachtingen, maar zodra je eventjes tegenvalt, laten ze je weer vallen en krijg je geen support meer. Het is gewoon wreed. Je moet echt een olifantenhuid hebben om je te kunnen weren tegen de tabloids. Ik hoop dat ze het aankan.”

