De 36-jarige Spanjaard had een seizoen dat sportief uitstekend verliep met twee Grand Slamwinsten, maar fysiek zat het minder mee. Tussen de Slams in speelde Nadal bijna niet omdat zijn lichaam nog aan het herstellen was van de impact die de grote toernooien op zijn lichaam hebben. Nadat hij zich op Wimbledon terugtrok vanwege een buikblessure gaf hij aan dat hij zulke pijn niet meer ziet zitten voor de rest van zijn leven. Hij zei liever te stoppen dan met zulke pijn te moeten leven.

Ondanks de pijntjes die bij het ouder worden horen, kijkt ‘Rafa’ wel positief terug op hoe hij speelde dit seizoen. Zeker als hij naar zijn leeftijd kijkt. “Ik ben 36 jaar. Moet je kijken hoe hoog ik op de ranglijst sta en hoe serieus ik nog mee doe. Dat had ik nooit kunnen voorstellen toen ik 28 ofzo was.”

“Ik ben heel blij met hoe het nu gaat. Ik kijk gewoon waar het naartoe gaat en blijf lekker spelen. Dat ik dat ook dit jaar weer heb kunnen doen is echt een geschenk.”

Nadal start in Turijn als hooggeplaatste speler nadat zijn landgenoot Carlos Alcaraz zich terugtrok vanwege een blessure. Of hij kans maakt op de overwinning wil Nadal niet over speculeren. “Ik houd er niet van om te praten over de dingen die zouden kunnen gebeuren. Ik ga gewoon elke dag keihard werken en dan zien we wel wat het wordt.

