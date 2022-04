Net als Barty trok Henin op haar 25ste de stekker uit haar succesvolle loopbaan. De teller stond op zeven gewonnen Grand Slams, waarvan vier keer Roland Garros. Henin verloor twee keer de finale van Wimbledon, zoals haar Australische evenknie er niet in slaagde om te zegevieren tijdens de US Open.

AUSTRALIAN OPEN

Dat gaat ook niet meer gebeuren. Tenzij Barty in de toekomst besluit om na een tennispauze opnieuw terug te keren, maar dat voelt op dit moment ver weg. Heel ver weg. Het winnen van de Australian Open voor eigen publiek was op meerdere manieren de climax van haar carrière

“Ik was ontzettend verbaasd! Ik dacht dat Barty het tennis de komende jaren zou domineren. Het is altijd moeilijk om twee carrières met elkaar te vergelijken, maar ik kan me wel iets voorstellen bij de emoties die Ash beleeft. Onderaan de streep kun je niet anders dan haar besluit respecteren, omdat iedereen zijn of haar carrière anders beleeft”, aldus Eurosport-expert Henin.

PER DIRECT

Dat Barty haar loopbaan de laatste tijd anders beleefde dan haar volgers, blijkt duidelijk uit het feit dat ze niet alleen per direct stopte met tennissen, maar de WTA ook verzocht om van de ranking te worden geschrapt. Iga Swiatek is Barty’s opvolgster als aanvoerster van de wereldranglijst.

Barty stopt met tennissen op haar hoogtepunt. Plots. Zoals Henin in 2008 ook ineens tot de conclusie kwam dat ze er geen zin meer in had. “Ik was ook 25 jaar toen ik er plots mee besloot te stoppen. Ik snap daarom precies wat ze heeft doorgemaakt. Ik stond om het punt van mentale uitputting. Alles bij elkaar dacht ik misschien een halfuurtje na en toen hakte ik de knoop door om te stoppen. Het ging zo snel. Ik weet het nog precies, het gebeurde op het vliegveld van Berlijn.”

PRIVELEVEN

“Ik had het gevoel dat ik zó veel had opgeofferd. Van mijn familie tot allerlei persoonlijke zaken. Ik heb van alles weggestopt in allerlei ‘lades’ en het was tijd geworden om mijn privéleven weer in balans te brengen. Voor tennis was even geen plek meer. Als ik was blijven tennissen, was het mij nooit gelukt privé alles weer op een rijtje te zetten.”

Met de kennis van nu kijkt Henin toch iets anders terug op de knoop die zij als 25-jarige doorhakte. “Wellicht had ik beter kunnen zeggen: ik heb behoefte aan een pauze en daarna kijk ik verder. Maar bij mij is het vaak zwart of wit: ik ga ergens 300 procent voor of niet. Dus besloot ik te stoppen en liet ik mijn ranking schrappen. Als je het zo bekijkt, zijn er veel overeenkomsten. Maar ik wil wel gezegd hebben dat de achtergrond van Ashleigh en mij ontzettend van elkaar verschillen.”

MEER DAN TENNIS

Het voelt raar dat iemand die zijn hele leven tennist er ineens genoeg van heeft, maar dankzij haar ervaringen kan Henin een goede poging doen om uit te leggen wat er gebeurt. “Op één of andere manier ontkoppel je door het tennis van de alledaagse realiteit. Als tennisser leef je een leven waarin je volop reist, in een bubbel verkeert en je sociale leven op een heel laag pitje zet. Voor mij ging dat te ver.”

“Iedereen die naar Barty kijkt, weet dat zij niet hoeft te tennissen om te schitteren in het leven. Dat zie je gelijk. Zij is ertoe in staat om haar rust elders te vinden. Ashleigh kan goed omgaan met emotie, maar vergeet niet hoe zwaar het desondanks is. Het is heel knap wat zij in Melbourne heeft gepresteerd. Ik vond het al moeilijk om een thuiswedstrijd te spelen en partijen in België kwamen niet eens in de buurt van een Grand Slam. Ik denk dat ze heeft gedacht: het is fantastisch en geweldig wat ik allemaal heb meegemaakt, maar nu wil ik als vrouw een iets normaler leven leiden.”

