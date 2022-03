Murray zegt dat spelers moeten leren om dit gedrag van toeschouwers te 'tolereren'. Ondanks dat vraagt de Schot zich hardop af waarom toeschouwers evenementen bijwonen, simpelweg om spelers te beledigen.

Een toeschouwer riep zaterdagavond " Naomi, you suck " tegen Osaka, waarna de viervoudig Grand Slam-kampioen zichtbaar van streek was. De Japanse verloor de wedstrijd in straight sets van de Russin Veronika Kudermetova.

Osaka wilde met de fan praten via de microfoon van de scheidsrechter, maar de umpire liet dat niet toe. Osaka werd daarna geïnterviewd en in dat gesprek verwees ze naar een video van eenzelfde soort incident dat Serena en Venus Williams overkwam tijdens Indian Wells in 2001.

Spelers moeten voorbereid zijn

Toen Murray na zijn nederlaag tegen Alexander Bublik werd gevraagd naar het incident, zei de Schot dat hij meeleeft met Osaka, maar hij vertelde in de persconferentie ook dat spelers mentaal voorbereid moesten zijn op beledigingen.

"Het is een moeilijke situatie", meldde hij. "Ik zou niet zeggen dat ik het vaak heb gezien bij tennis - ik weet dat het in het verleden is gebeurd, maar ik denk niet dat het zo'n groot probleem is bij tennis als in andere sporten."

Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk, en een speler moet een inworp of corner nemen terwijl het publiek verbaal op die speler inhakt, denk ik altijd van: hoe is dat toegestaan? Dit kun je gewoon niet maken. Als je zulk gedrag vertoont als je over straat loopt of in welke werkomgeving dan ook, dan wordt dat natuurlijk niet getolereerd."

Davis Cup

Murray heeft in zijn lange carrière vaak genoeg in heksenketels gespeeld, vooral tijdens de Davis Cup. "Ik heb natuurlijk zelf ook in bepaalde sferen gespeeld in tennis, zoals Davis Cup-sferen, weg van huis, vooral waar de sfeer intens is en er soms dingen worden gezegd. Dat is niet leuk om te horen. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, maar het is ook iets dat altijd al deel uitmaakte van sport."

Als je bijvoorbeeld naar een basketbalwedstrijd gaat en een speler van de uitploeg vrije worpen moet nemen, zou ik zeggen dat er bij bijna elke basketbalwedstrijd spelers door het publiek zijn geïntimideerd, en hoewel het verkeerd is voor toeschouwers om het te doen, moeten atleten daar natuurlijk ook een beetje aan gewend zijn of daar mee om kunnen gaan, ook al is het niet prettig."

"Natuurlijk voel ik met Naomi mee, dat moment was duidelijk moeilijk voor haar, maar het is altijd iets geweest dat deel uitmaakte van de sport. Dus je moet daar op een bepaalde manier op voorbereid zijn en het kunnen tolereren, want het gebeurt in alle sporten regelmatig.”

