Zverev sloeg in Acapulco zijn racket kapot tegen de scheidsrechtersstoel en de vulkaan Kyrgios lijkt altijd op het punt van uitbarsting te staan. Het baart voormalig topspeelster Evert zorgen.

Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter

Ad

Volgens de Amerikaanse eist het emotionele aspect steeds vaker zijn tol in het tennis. "Ik ken geen andere sport waarin spelers zo vaak de scheidsrechters aanvallen als in het tennis."

Tennis Tennis | “Zelfs als Barty niet met pensioen was gegaan, was Swiatek nummer één geworden” - Evert 3 UUR GELEDEN

STRENGERE SANCTIES

Ook de ATP is het wangedrag van de spelers opgevallen. Onlangs kondigden zij al stevigere sancties aan voor misdragingen. "We moeten ervoor zorgen dat serieuze overtredingen in de toekomst serieus worden bestraft en dat er geen plaats meer is voor recidive", liet ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi optekenen.

Miami Open | Kyrgios laat zich weer eens helemaal gaan en moet dit bekopen met strafgame

MENTALE PROBLEMEN

"Ik maak me zorgen om het gedrag van de spelers en het zou me niet verbazen als er in de toekomst iemand nog tijdens een wedstrijd van het veld zal stappen", richt de achttienvoudig Grand Slam-winnares zich vooral ook op de spelers en hun emotionele gemoedstoestand. "Waarom storten ze emotioneel in? We moeten het hierover hebben. Het moet bespreekbaar gemaakt worden. Het is tenslotte maar sport en zou vanuit een ander perspectief bekeken moeten worden."

Kyrgios sprak recent al openlijk over zijn mentale problemen: "Ik was eenzaam, depressief, negatief, misbruikte alcohol en drugs en duwde familie en vrienden van me weg. Ik had het gevoel dat ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen."

STEUN

In het vrouwentennis is het steeds gangbaarder om psychologische ondersteuning te krijgen van een psycholoog of therapeut. Iga Swiatek is hier een goed voorbeeld van. Evert: "Dat vind ik een geweldige ontwikkeling."

"Zij zien hun problemen onder ogen en dat is niet makkelijk. Je versmelt als topspeler met je prestaties. De ene dag ben je een winnaar, de volgende een verliezer en dat heeft mentale en emotionele consequenties."

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | Mouratoglu verlaat Serena Williams en wordt fulltime coach van Halep 21 UUR GELEDEN