Murray sprak met Eurosport na zijn verloren finale in het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi. Hij reageerde op de geruchten dat Abu Dhabi mogelijk gastheer zou worden van de Davis Cup Finals in 2022.

De ITF en tennisorganisator Kosmos zouden op zoek zijn naar vier Europese steden waar de groepsfase van het toernooi gehouden kan worden. De kwartfinale, halve finale en finale zouden dan plaatsvinden in Abu Dhabi.

Sinds 2019 kent de Davis Cup niet meer een knockout-toernooi verspreid door het seizoen, maar een compacte finaleronde aan het einde van het jaar. Ook is de organisatie afgeweken van de kenmerkende thuis- en uitwedstrijden. De wedstrijden worden op een neutrale plek gespeeld.

Niet Abu Dhabi is het probleem maar de opzet

Volgens Murray is Abu Dhabi niet het probleem, maar de gehele opzet. “Ik heb natuurlijk vaak gespeeld in Abu Dhabi en de wedstrijden werden altijd goed bekeken door bijvoorbeeld expats.” Murray vreest dat door het gebrek aan een fanatiek thuispubliek een van de meest aantrekkelijke aspecten van de Davis Cup verloren is gegaan.

"Ik zou niet zeggen dat je het daar niet kunt organiseren of dat de tribunes leeg zullen blijven, maar dat het gewoon niet hetzelfde is als spelen voor een thuispubliek."

Als voorbeeld geeft de Brit een paar wedstrijden. “Ik speelde in 2019 de Davis Cup Finals in Spanje, een land dat houdt van tennis. Wij speelden tegen Nederland en Kazachstan. Zo weinig ambiance als tijdens die wedstrijden had ik nog nooit meegemaakt in de Davis Cup.”

“Als bijvoorbeeld Spanje en Rusland in de finale zullen staan, dan vraag ik me af of er genoeg Spaanse en Russische fans mee zullen reizen. Daar ben ik sceptisch over en daarom maak ik me zorgen.”

Eerdere kritiek

Met zijn kritiek voegt Murray zich in een steeds langer wordend rijtje. Eerder sprak ook Boris Becker zich al uit tegen de huidige opzet.

Dit jaar won Rusland de Davis Cup nadat het Kroatië in de finale versloeg. Madrid was de organisator van de halve finales en finale. De groepswedstrijden en kwartfinales werden naast Madrid gespeeld in Turijn en Innsbruck.

