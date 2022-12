De 25-jarige speelster heeft vier Grand Slams achter haar naam staan. Ze zegevierde in 2018 en 2020 bij de US Open. De Australian Open won ze in 2019 en 2021. Na haar laatste majorwinst kwamen haar problemen naar buiten, waarmee ze al langer kampte.

Moeite met druk

De Japanse had grote moeite met de druk. Nadat ze zich bij de Roland Garros al had teruggetrokken, nam ze na haar uitschakeling in de US Open een tijdelijke pauze. "Als ik win, ben ik niet blij maar voel ik opluchting. En als ik verlies, voel ik me droevig. Volgens mij is dat niet normaal", gaf ze toen aan.

In 2022 keerde ze terug, al bleef het aantal partijen beperkt. Osaka kwam 25 keer in actie en won veertien keer. Tijdens de Australian Open strandde ze in de derde ronde. Osaka verloor in de eerste ronde van Roland Garros en US Open en moest zich vanwege een blessure terugtrekken van Wimbledon.

Teruggetrokken

Bij The Late Show keek ze terug op de moeilijke periode in haar leven. "Ik heb me een tijdje teruggetrokken in mijn huis na alles wat er was gebeurd bij Roland Garros. Voor mezelf voelde de mentale break als iets noodzakelijks. Maar als atlete schaamde ik mij ervoor."

"Er wordt van je verwacht dat je altijd sterk bent en altijd doorzet", legde Osaka deze gevoelens uit. "Maar ik heb geleerd om de gevoelens die je soms kunt hebben een plekje te geven, je aan te passen en daarna sterker terug te komen. Ik had het niet anders willen doen, omdat ik in deze periode veel heb geleerd."

Omslag

Op een bepaald moment kwam bij Osaka de omslag. "Ik dacht ineens 'waarom?', maar niet op een negatieve manier. Waarom zou ik zo doorgaan als ik mij op deze manier voel? Ik kan mijzelf er ook mee confronteren en er weer bovenop komen zodat ik mijn reis kan vervolgen."

Uiteindelijk hielp de liefde voor tennis haar er doorheen. "Ik ben een tennisspeelster. Dus wanneer ik te lang niet kan spelen, dan krijg ik jeuk."

