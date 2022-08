Op een filmpje op Twitter is te zien hoe Medvedev de confrontatie aangaat met een supporter die de Rus uitmaakt voor ‘loser’. De tennisser confronteert de desbetreffende fan en wordt vervolgens onder begeleiding van de security uit het stadion geleid.

"Daniil had dat gewoon kunnen negeren", zei Schett: "Als tennisser leer je om veel opmerkingen van fans te negeren en gewoon door te gaan."

Dat is niet gemakkelijk voor Medvedev. "Hij is het soort persoon dat zoiets ter harte neemt", zei de Oostenrijkse. "Het doet hem echt pijn als iemand hem 'loser' noemt. Dus hij wilde dat rechtzetten."

Kyrgios

De nummer één van de wereld uit Rusland werd door een toeschouwer buiten het stadion uitgescholden als een "verliezer" na zijn verlies in de tweede ronde van Nick Kyrgios in Montreal . Medvedev zocht toen een gesprek met de fan en besprak het ongeveer een minuut met hem.

"Ik was erg onder de indruk van hoe kalm hij met hen sprak. Het was erg respectloos van hen", vervolgde Schett.

De voormalige top tien-speler zou zich waarschijnlijk zelf anders hebben gedragen. "Ik ben trots op hem dat hij zichzelf zo rustig heeft gehouden. Ik had mezelf waarschijnlijk niet kunnen inhouden", aldus Schett.

Nick Kyrgios reageerde vorige week op Twitter op het incident. “Disgusting behaviour. This is the best we have in the sport, fans need to show some respect”, refererend naar de nummer één-status van Medvedev op de ATP-ranglijst.

