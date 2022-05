Djokovic probeert zich terug in vorm te tennissen na een zeer verlate start van 2022, waarin hij door zijn status van ongevaccineerde heel wat toernooien moest overslaan. En toen hij eenmaal toernooien mocht spelen, moest hij enkele vroege, onverwachte nederlagen en uitschakelingen slikken.

Kortom, Djokovic zit er nog niet zo lekker in en dat heeft zijn weerslag. Ook op zijn mentale gezondheid. “Het is een uitdaging om terug te keren op mijn topniveau, maar die uitdaging zit ‘m vooral in het mentale en emotionele aspect”, zo sprak de Serviër voor aanvang van het ATP-toernooi in Madrid.

Vreemde situatie

“Ik heb natuurlijk nog nooit eerder zo’n situatie meegemaakt als eerder dit seizoen en weet niet zo goed welke sporen dat gaat nalaten. Ik heb er nog steeds volop mee te maken, al speelt het niet meer zo erg als tijdens de eerste twee tot drie maanden van dit jaar.”

Djokovic is op de weg terug, maar vindt het lastig in te schatten welke hobbels hij nog moet overwinnen. “Het komt erop neer dat ik me beter begin te voelen naarmate ik meer partijen speel. Maar welke blijvende effecten dit voor mij oplevert? Dat weet ik nog niet zo goed.”

Titel verdedigen

Djokovic gebruikt het gravel van Madrid en straks ook Rome om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het hoofddoel. Dat is en blijft Roland Garros. Is hij op tijd fit om te pieken ? De nog altijd nummer één van de wereld doet daar een poging om zijn titel van 2021 te verdedigen.

