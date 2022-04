Diverse spelers maken het veel te bont door met rackets te gooien of omstanders in gevaar te brengen. Van ballenjongen tot umpire en toeschouwer; iedereen heeft al wel een keertje de nadelige gevolgen ondervonden van een tennisser die zich vol-le-dig laat gaan.

Het kan zo niet langer, vindt de ATP. Daarom wordt er vanaf nu strenger gestraft en komen met name recidivisten aan de beurt, omdat herhaaldelijk fout gedrag nu eenmaal consequenties dient te hebben. Becker is het daar mee eens, maar hoopt dat er wel wat speling blijft.

Social media

“Ik was eigenlijk best blij dat we ons af en toe helemaal konden laten gaan zonder dat social media een ding was en zonder dat overal microfoons stonden opgesteld”, aldus Becker in een podcast van onze Duitse collega’s.

“Het is simpelweg moeilijker vandaag de dag voor tennissers. Alles is extreem transparant, misschien wel een beetje te naar mijn smaak. De grote vraag is op dit punt: hoe gaan de autoriteiten hier mee om?”

Limiet

“Tennis is ook entertainment, laten we dat niet vergeten. Ik wil geen computers of machines zien die ballen naar elkaar over en weer slaan. Emotie is geen vies woord. Bloed, zweet en tranen, dat stimuleert, zoals in mijn tijd ook het geval was. En tuurlijk is er een limiet.”

Becker vindt het zo’n slecht idee nog niet om met een systeem van schorsingen te werken in het geval een tennisser zich weer eens misdraagt. “Ik weet zelf ook heus wel hoe je een racket sloopt of ruzie maakt met een umpire, maar ik ben ook op mijn vingers getikt.”

Schorsing

“Ik werd niet geschorst, maar op een dag word je wakker en valt het kwartje. De scheidslijn is dun, wat sta je wel toe en wat niet? Als je kijkt hoe Daniil Medvedev tijdens de Australian Open tekeer ging tegen de umpire.. daar valt zelfs John McEnroe bij in het niet. En Nick Kyrgios haalt ook de raarste fratsen uit. Mijn generatie deed soms slechte dingen, maar de huidige generatie kan er ook wat van, hoor.”

“Het ergste wat een tennisser kan gebeuren, is dat hem wordt verboden om te spelen. Dan weet je zeker dat je bij iemand de ogen opent”, concludeert Becker, die vindt dat van collegialiteit wel iets meer sprake mag zijn. “Ik vind het verkeerd dat speler A in de media dingen zegt over een moment van woede bij speler B. Dat hoort niet. Je bent ook min of meer elkaars teamgenoot. De straffen staan ook allang in de regels. De kwestie is slechts: wat moet er gebeuren voordat een tennisser een keertje wekenlang wordt uitgesloten?”

