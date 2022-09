Ljubicic wist al een stuk langer dan bijna iedereen dat Federer na de Laver Cup met pensioen zou gaan, maar toch was het een moeilijk moment: "We konden ons erop voorbereiden, maar het was lastig. Ik wist dat Roger emotioneel zou worden natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel verwacht had. Voor mij persoonlijk was het echter vooral de anderen waardoor ik emotioneel werd. Ik zag Nadal, Djokovic en Murray en dat maakte het geheel erg emotioneel."

"Dan zie je ook nog de spelers van Team World en waar je ook kijkt is iedereen in tranen. Het was op dat moment lastig om je eroverheen te zetten, maar uiteindelijk besloten we dat het een feest moest worden", aldus Ljubicic.

Hoe is het om Federer te coachen?

Op Twitter gaf Ljubicic al aan dat het beter beviel om Federer te coachen dan om tegen hem te spelen. Dat laatste was namelijk stukken moeilijker, zo legt de Kroaat uit: "Werken met Federer is makkelijk, omdat hij het zo makkelijk maakt voor de coaches. Hij is ontzettend open en zorgt ervoor dat je de vrijheid hebt om alles tegen hem te zeggen waarvan jij denkt dat het nuttig is."

"Hij zei altijd dat hij niet wilde horen wat wij dachten dat hij wilde horen. Hij wilde weten wat wij echt dachten, de waarheid. Dat heeft hij vaak herhaald en zo zorgde hij ervoor dat wij onszelf als coaches echt vrij en op ons gemak voelden. Zo ging het altijd", herinnert Ljubicic zich.

Uiteraard waren er ook dagen dat de coach weinig hoefde te doen: "Er waren zo veel momenten dat ik gewoon niets te zeggen had, omdat hij perfect was. Echt waar, er waren trainingen die ronduit belachelijk waren. Ik speelde hem ballen aan en zei alleen maar: "Je bent goed". Natuurlijk hadden we ook moeilijke momenten, maar het grootste deel van de tijd was het allemaal erg makkelijk en plezierig."

