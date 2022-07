"Hij wil zich niet laten vaccineren, hij wil de vaccinatie niet in zijn lichaam toelaten, hij zegt tegen niemand dat hij zich niet moet laten vaccineren. Ik respecteer zijn beslissing."

Verwijzend naar de besmettingen van sommige spelers tijdens de afgelopen Grand Slam-toernooien, vervolgt de Kroaat zijn betoog. "Mensen raakten besmet in Australië, op Roland Garros en Wimbledon en er gebeurde niets. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden. Ik ben gevaccineerd, het was niet een probleem voor mij."

Ad

Schandpaal

Wimbledon Tennis | "Had van iedereen behalve Djokovic gewonnen" - Kyrgios over verloren Wimbledon-finale 3 UUR GELEDEN

Ivanisevic gaat door. "We worden nu al tweeënhalf jaar geterroriseerd. Als je besmet bent, is het alsof je schurft hebt. Ze gooien jou en het hele team eruit. We zijn aan de schandpaal genageld."

Djokovic loopt het risico uitgesloten te worden van de US Open (29 augustus tot 11 september) vanwege zijn vaccinatiestatus . Volgens de huidige regelgeving mogen alleen gevaccineerde mensen de Verenigde Staten binnenkomen.

Ivanisevic grapt over US Open

Ivanisevic heeft niet veel hoop dat de Verenigde Staten de reglementen voor de start van de US Open besluiten te wijzigen. "Ik weet niets van de US Open, het is moeilijk. Ik ben optimistischer dat ik het ATP-toernooi in Umag zal winnen dan dat ze hem zullen laten starten", grapte de 50-jarige voormalig Wimbledon-winnaar nog maar eens.

Vorig jaar bereikte Djokovic de finale op de US Open. In de finale moest Daniil Medvedev echter zijn nederlaag in drie sets toegeven.

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open Tennis | Hij is terug! Nadal gefotografeerd tijdens training in voorbereiding op US Open GISTEREN OM 11:24