Djokovic was niet welkom tijdens de ‘Sunshine Double’, waarna hij op het gravel van Monte Carlo direct verloor van Alejandro Davidovich Fokina. Geen slechte gravelspeler, maar ook iemand tegen wie de 34-jarige Djokovic in normale doen niet direct in de problemen zou geraken.

Nog altijd speelde de Serviër dit seizoen nauwelijks wedstrijden en het is een klein wonder dat hij nog steeds de nummer één van de wereld is, maar dat heeft ook alles te maken met niet doorpakken van Daniil Medvedev en blessures bij eeuwige rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.

Geen Calendar Slam

Djokovic moest na zijn nederlaag in Monaco toegeven dat hij zich tijdens de drie sets geen moment top voelde, waarna hij het hoofd moest buigen. “We mogen niet onderschatten welke emotionele achtbaan Djokovic beleeft”, aldus Henin in een podcast van onze Franse Eurosport-collega’s.

“Denk niet alleen aan de roerige aanloop naar de Australian Open, maar ook aan het feit dat hij alles aan de kant zette om tijdens de US Open van 2021 zijn 21ste Grand Slam te winnen en een Calendar Slam bovendien”, vervolgt de Belgische.

Uit toernooi gezet

“Daar stopt het nog niet eens. Pak de US Open van 2020 er maar bij, toen hij uit het toernooi werd gezet. Later verloor hij de finale van Roland Garros van Nadal, kampte hij met een blessure aan zijn buik en als door een wonder won hij vervolgens toch de Australian Open.”

“Zelfs als je Novak Djokovic heet is dit een lijst van gebeurtenissen om u tegen te zeggen. Hij is en blijft ook maar een mens. Het kan echt niet zo eenvoudig zijn om dit allemaal te ondergaan… Hij lijkt wellicht kalm, maar dat kan ook schijn zijn. Ik zeg ook niet dat dit hem de rest van zijn loopbaan achtervolgt, maar soms is het niet gek om een stapje terug te doen en eventjes te kalmeren.”

Bovenop

Henin bedoelt maar te zeggen: het is soms heus niet zo gemakkelijk als het lijkt. Ook niet voor Djokovic, zelfs niet voor Djokovic. “Als we nu over Djokovic praten, zijn dit allemaal factoren om rekening mee te houden”, stelt Henin.

“Djokovic komt er wel weer bovenop, daar twijfel ik niet aan, en vroeg of laat zien we hem weer in zijn beste vorm. Daarom ben ik ook niet bezorgd. Maar zelfs spelers van het kaliber-Djokovic zijn geen machines. Welke tegenslag hem ook trof en hoe zwaar hij het ook had, altijd is hij erin geslaagd om terug te veren. Voor mij is nu de grote vraag: hoelang houdt hij dit vol, herrijst Djokovic nogmaals?”

