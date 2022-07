Kyrgios noemde de mentaliteit die nodig is op het grote podium als reden voor het nieuwe perspectief: "Je moet gewoon een mentaal dier zijn om een ​​Grand Slam te winnen", aldus de Australiër.

De 27-jarige bereikte zijn eerste Grand Slam-finale op Wimbledon, waar hij Djokovic even liet schrikken, maar uiteindelijk wel in vier sets verloor . De teleurstelling over de nederlaag begon pas een week na zijn verloren finale: "Het is gek. Nadat ik de finale verloor van Novak raakte het me niet. Het raakte me eigenlijk pas een week later", aldus Kyrgios.

Knieblessure

Na een onderbreking in de Bahama's bereidt Kyrgios zich op dit moment voor op de US Open, die in september begint. "In zekere zin is het triest, maar het was geweldig. Ik heb een goede tijd hier in de Bahama's en ik heb een goed kunnen trainen hier, maar het zijn een paar hectische weken geweest sinds de finale."

De Australiër zou deze week spelen in Atlanta, maar moest zich last-minute afmelden vanwege een knieblessure. Voor volgende week staat de Citi Open in Washington op het programma, als het lukt om te tennissen. De US Open begint daarna op 29 augustus.

Na zijn wedstrijd tegen Djokovic heeft Kyrgios hernieuwd respect voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar: "Ik had het gevoel dat hij fris was, alsof hij de afgelopen twee weken niet had getennist."

"Je moet gewoon een mentaal dier zijn om een ​​Grand Slam te winnen. Novak, Federer en Nadal, ik heb nu nog meer respect voor ze", voegde Kyrgios eraan toe.

Nederlaag voordeel

Achteraf beschouwt de Australiër de nederlaag echter als een voordeel. Volgens Kyrgios zou de overwinning voor motivatieproblemen hebben gezorgd: "Ik denk dat Wimbledon de grootste titel ooit is. Ik heb zelfs met mijn team gesproken over het feit dat ik dacht dat als ik Wimbledon zou winnen, ik daarna echt motivatieproblemen zou krijgen, want ik weet niet wat ik nog meer zou moeten bewijzen als tennisser."

Nu kan de huidige nummer 45 op de wereldranglijst zich focussen op de taken die voor hem liggen: "Het is spannend, ik kijk nog steeds terug en ik neem zoveel zelfvertrouwen mee. Ik was nog maar één zege verwijderd van de trofee."

