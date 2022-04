Tennislegende Chris Evert steunde Naomi Osaka en spoort de Japanse aan een ​​"dikke huid" te blijven hebben, zo geeft de Amerikaanse tennislegende aan in een exclusief interview met Eurosport voorafgaand aan Roland Garros.

Evert heeft zich eerder uitgelaten over hecklers in tennis, nadat een toeschouwer " Naomi, you suck " riep naar de Japanse tijdens het prestigieuze Indian Wells. Door de opmerking van die toeschouwer was viervoudig Grand Slam-kampioene zichtbaar van streek.

Ad

Indian Wells

Tennis Tennis | Tsonga beëindigt tennisloopbaan na Roland Garros 5 UUR GELEDEN

Ze probeerde de scheidsrechter over te halen om haar door de microfoon het publiek toe te laten spreken, maar de scheidsrechter gaf geen gehoor aan het verzoek van Osaka. Emotioneel gehavend verloor de Japanse haar wedstrijd van de Russin Veronika Kudermetova in straight sets.

Waar Osaka voorheen maanden in een mentaal wak zou zitten van deze gebeurtenis, is dat nu compleet anders. De 24-jarige staat sinds haar negatieve ervaring in de woestijn van Californie met een positieve mindset op de baan. Tijdens de Miami Open bereikte ze de finale, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst, de Poolse Iga Swiatek . Chris Evert gelooft dat het cruciaal is dat ze deze negatieve prikkels blijft blokkeren.

"We zijn allemaal fans van Osaka en we hebben het hoge tennisniveau gezien dat ze kan bereiken en waarmee ze Grand Slams kan winnen", vertelde Evert.

Gevoelig persoon

"We weten inmiddels dat ze een zeer gevoelig persoon is. Bij zo'n leven waarin je toernooien wint, nummer 1 van de wereld bent en Grand Slams wint, komt ook veel negativiteit kijken. Je bent een soort doelwit waar iedereen over wil praten. Je wordt beoordeeld op sociale media, en met je privacy is het wel gedaan als je zo'n status bereikt."

"Het is niet alleen een wedstrijd op de baan, het is alles wat daarbij hoort. Het is een worsteling voor haar geweest en ik denk dat ze gewoon gevoelig en kwetsbaar is."

"Je moet een dikke huid hebben. Dat is geen kritiek, maar simpelweg de realiteit . Als je geen dikke huid hebt, kun je een dikke huid krijgen, want je moet begrijpen dat als je zo succesvol bent, alles en iedereen een mening over je heeft. Er zijn veel mensen die niet gelukkig zijn met hun eigen leven en daarom bemoeien ze zich min of meer met het leven van andere mensen."

Tennis | "Dit soort dingen horen erbij" - Nadal uitgesproken over situatie Osaka

De prijs die je moet betalen

"Ik heb altijd gedacht dat als je succesvol bent, op welk gebied dan ook, je voor dat succes een prijs betaalt. Er is een prijs voor alles.

"Het kan niet gewoon soepel gaan, je kunt de valkuilen van succes niet vermijden. Je moet dat ondergaan en je best doen, maar je moet een dikke huid hebben en beseffen dat als iemand daar moeite mee heeft, dat dat hun probleem is. Dat is niet jouw probleem."

Leren van Nadal

Osaka gaat op Roland Garros op voor haar vijfde Grand Slam-titel in het. Ze heeft gezegd dat ze voorafgaand aan het toernooi veel video's van Rafael Nadal zal bestuderen, om zo te leren hoe de Spaanse gravelkoning over de baan beweegt.

"Ik ga veel Nadal-video's bekijken om te zien hoe hij beweegt", vertelde ze op de WTA-website

"Ik voel dat ik nog steeds een student ben en dat ik moet blijven leren. Gravel en gras zijn mijn minste ondergronden en ik wil het daarop dit jaar echt beter doen. Ik ben bereid om alles te doen wat nodig is om goede resultaten te behalen. Niet dat resultaat alles is, maar ik wil het echt goed doen. Ik ben duidelijk geen klei-expert, maar ik heb het gevoel dat als ik goed op die ondergronden leer bewegen, ik best goed zou moeten zijn."

WAAR KIJK JE?

Roland Garros kijk je net als alle vier de Grand Slams live op Eurosport. Wil je echt geen enkele bal missen? Stream dan live via discovery+

Tennis Tennis | “Ik hoop dat Raducanu een olifantenhuid heeft” - Evert over wrede Britse tabloids GISTEREN OM 10:59