Del Potro kan terugblikken op een succesvolle tenniscarrière. De Spanjaard stond in 2018 derde van de wereld en bereikte in 2009 zijn absolute hoogtepunt door Roger Federer te verslaan in de finale op de US Open. In datzelfde toernooi won hij eveneens in de halve finale van Rafael Nadal.

In de afgelopen jaren kreeg Del Potro te maken met een nare knieblessure, die ondanks operaties, nooit helemaal verholpen werd. “Ik ben pas nog naar Zwitserland gegaan om een nieuwe dokter te bezoeken. Ik ben een nieuwe behandeling begonnen die me is aanbevolen door een aantal andere spelers.”

Klap in het gezicht

De 34-jarige Del Potro ziet het echter somber in. “Tot nu toe heeft het nog niet tot iets positiefs geleid. Je moet je eens voorstellen hoe het is om na elke behandeling en elke operatie te beseffen dat het nergens toe leidt.”

“Elke keer zet ik mijn schouders er opnieuw onder, heb ik vertrouwen in de behandeling, maar als het mislukt dan is dat weer een nieuwe klap in je gezicht. En dat is precies wat er de afgelopen 3,5 jaar is gebeurd.”

Pijn in dagelijks leven

De blessure heeft niet alleen gevolgen voor op de baan, ook in het dagelijks leven ondervindt Del Porto de gevolgen van zijn knie. “Ik kan niet hardlopen of de trap opgaan zonder pijn. Ik kan niet lang autorijden zonder na een tijd mijn benen te strekken. Dat is de harde realiteit.”

“Ik kan mentaal een leven zonder tennis niet accepteren. Het is verdrietig, maar ik probeer wel altijd een situatie te verbeteren. De grote uitdaging is nu om met deze blessure op de best mogelijke manier door het leven te gaan, zowel fysiek als mentaal”, sluit de tennisser, die opviel door zijn iconische haarband, af.

