Natuurlijk zijn de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad "het hoofddoel", benadrukte de drievoudig Grand Slam-winnares., die komend voorjaar voor het eerst moeder wordt. "Ik word verleid door de uitdaging om de Olympische Spelen op gravel te spelen. Maar dat hoeft niet het einde te zijn", zei Kerber, die dan 36 jaar oud wordt. In 2016 won ze een zilveren medaille op de Spelen van Rio de Janeiro.

Kerber heeft in deze fase van haar carrière veel aan de huidige Duitse nummer één, Jule Niemeier. "Ze is erg ijverig en gedisciplineerd", zei ze over Niemeier, de huidige nummer 66 van de wereld. "Als ze dit niveau behoudt, dan heb ik enorm veel vertrouwen in haar. Ze gaat haar eigen weg en heeft nu al voor veel verrassingen gezorgd.

Wat heeft Niemeier nodig van de kwaliteiten van Kerber? "Dat is moeilijk te zeggen, maar om de top van de wereld te bereiken, heb je de echte wil en het vermogen nodig om het tot het einde toe te vol te houden." En wat zou ze van Niemeier willen hebben? "Oh ja, de opslag. Verder ben ik best tevreden met mezelf, aldus Kerber."

Zwanger

Eind augustus kondigde Kerber aan dat ze tijdelijk zou stoppen met tennis. Niet vanwege een blessure, maar de Duitse is zwanger en verwacht haar eerste kind. Bij Eurosport sprak Kerber toen al de geruchten over haar pensioen tegen

"Ik stop nog niet, ik kom zeker terug!" Zei Kerber in de Eurosport-studio.

Eigenlijk had ze graag op de US Open gespeeld, onthulde Kerber, ondanks haar zwangerschap. "Ik wilde heel graag in New York spelen, ik was oké, maar ik realiseerde me dat ik te moe was. En als ik iets doe, dan doe ik het goed. Dus besloot ik dat twee tegen één niet eerlijk is", aldus een grappende Kerber.

