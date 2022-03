Kyrgios ging in de kwartfinale van het masterstoernooi in Indian Wells in drie sets onderuit tegen Nadal. Kyrgios gaf, zoals we hem kennen, zijn emoties alle ruimte. Ook in deze wedstrijd vierde hij zijn temperament bot op een tennisracket. Toen hij zijn racket op de grond smeet, raakte hij dit keer echter bijna een ballenjongen.

Kyrgios bood op sociale media zijn verontschuldigingen aan aan de jongen en zei dat hij contact had gezocht om sorry te zeggen.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd kreeg de Australiër een aantal kritische vragen over het gedrag op de baan. Kyrgios leek echter geen zin te hebben om de vragen serieus te beantwoorden.

“Wat wil je dat ik zeg, dat ik bewust hem wilde raken? Natuurlijk niet! Gooide ik in eerste instantie mijn racket dichtbij hem?”

“Het racket landde een meter naast mijn voet, maar doordat hij wegstuiterde raakte hij bijna de jongen. Ik ben een mens, deze dingen gebeuren. Is dit echt de vraag die je mij wil vragen na een drie uur durende wedstrijd tegen Nadal?” Snauwde hij een journalist toe.

Chris Evert teleurgestel

Chris Evert vindt het jammer dat Kyrgios op deze manier reageert op een volgens haar legitieme vraag. “Als je naar de video kijkt zie je dat hij bijna een ballenjongen raakt het was dus een terechte vraag. Hij was waarschijnlijk geïrriteerd en een beetje kribbig na zijn wedstrijd en reageerde daarom op die manier.”

“Het is een lange weg voor hem. Het is een geweldige tennisser en hij heeft stappen gezet in zijn techniek, fitheid en ook de beheersing van zijn emoties. Ik hoop dat dat doorzet, hij heeft nog wat werk te verrichten.”

