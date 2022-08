Kyrgios won in de tweede ronde in Montreal met 7-6, 4-6, 2-6 van de huidige nummer een van de wereld, Daniil Medvedev. Maar enkele dagen later ging het niet over de wedstrijd, maar vooral over het gedrag van het publiek in Canada.

Op een filmpje op Twitter is te zien hoe Medvedev de confrontatie aangaat met een supporter die de Rus uitmaakt voor ‘loser’. De tennisser confronteert de desbetreffende fan en wordt vervolgens onder begeleiding van de security uit het stadion geleid.

Strijd om nummer een

Nick Kyrgios reageerde zondag op Twitter op het incident. “Disgusting behaviour. This is the best we have in the sport, fans need to show some respect”, refererend naar de nummer een-status van Medvedev op de ATP-ranking.

Op diezelfde ranking is inmiddels een enorme strijd ontstaan. Rafael Nadal staat slechts 1.265 punten achter Medvedev en kan op het ATP-toernooi van Cincinnati de koppositie overnemen. De Rus bereikte vorig seizoen de kwartfinales in Ohio en heeft daarmee een hoop punten te verdedigen.

Blakende vorm

Kyrgios zelf is overigens bezig aan een enorme opmars op de ATP-ranglijst. De 27-jarige Australier won vijftien van zijn laatste zeventien wedstrijden en is daarmee gestegen naar de 28e plaats.

Hij komt daarmee weer een beetje in de buurt bij de hoogste notering uit zijn carrière. In 2016 stond Kyrgios al eens dertiende. Het ‘enfant terrible’ wil zijn blakende vorm doortrekken tijdens de US open die op 29 augustus begint in New York.

