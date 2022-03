Kyrgios legt uit waarom Federer wat hem betreft niet meer meedoet. "Hij heeft een negatieve balans tegen zowel Djokovic als Nadal head to head. Zijn record tegen die twee is echt heel slecht. Ik zou hem zelfs onder nog een aantal andere kandidaten plaatsen."

Volgens Kyrgios is Nadal een waardiger kandidaat voor de eretitel. Hoe de Spanjaard de Australian Open won na een achterstand van twee sets heeft diepe indruk gemaakt op Kyrgios.

Gratis punten

"Voor de wedstrijd werd me gevraagd wie ik dacht ging winnen. Ik dacht dat Medvedev voor Nadal een vreselijke tegenstander zou zijn. De baan was niet zoals Nadal wilde en hij zou weinig gratis punten op zijn service kunnen krijgen, terwijl Medvedev dat wel zou lukken", aldus de Australiër.

"Toen Medvedev de eerste twee sets won, dacht ik dat het heel lastig zou worden voor Nadal om terug te komen. Ik zag dat het 3-2 0-40 in de derde set stond en toen ben ik gestopt met kijken. Meer dan twee uur later zette ik de tv weer aan en ik dacht: dit kan niet waar zijn. Geen kans dat deze man dit geflikt heeft, dit moet een fout zijn."

Roland Garros

Volgens Kyrgios heeft Nadal straks in Parijs een uitgelezen kans om Djokovic en Federer op achterstand te zetten in de discussie rondom het zijn van de GOAT, vanwege zijn succes in Australië.

''Hij won en ik dacht: ik twijfel nooit meer aan deze man. Ik heb sowieso nooit veel aan Nadal getwijfeld, maar als hij Roland Garros wint, is hij zonder twijfel de GOAT. Als hij op 22 Grand Slams staat en de rest op 20, dan is de GOAT-kroon voor hem.''

