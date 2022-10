Op 29-jarige leeftijd is Tomic, die bekend stond als een van de grote beloften van het Australische tennis, weinig meer waard. Zijn ranking is gedaald tot onder de nummer 800 van de wereldranglijst.

Daardoor was de Australiër genoodzaakt om toernooien van de ITF-categorie te gaan spelen, een gradatie onder de Challengers en twee lagen onder de ATP.

Afgelopen maand mocht Tomic zijn eerste toernooizeges in vier jaar vieren, want het voormalige toptalent was twee keer achter elkaar de beste in het Mexicaanse Cancun. Het zijn zijn eerste titels in vier jaar (de laatste was in 2018, tijdens het ATP 250-toernooi in Chengdu). Dankzij zijn twee overwinningen klimt Tomic naar plaats 659 op de wereldranglijst.

De reactie van Kyrgios op het nieuws dat zijn vijand had gewonnen was er echter één van spot. De Wimbledon-runner-up zag het nieuws online en aarzelde niet om sarcastisch te reageren.

