De kritiek op Raducanu was afgelopen weken niet mals. Nadat de negentienjarige tennisster zowel in Indian Wells als Miami vroegtijdig het toernooi moest verlaten, meenden oud-tennissters als Daniela Hantuchova en Kim Clijsters dat haar levensstijl onderdeel van het probleem was.

Hantuchova liet weten dat de reputatie van Raducanu is verminderd in de Tour. “Het respect dat de meiden in de kleedkamer voor haar hadden na haar US Open-winst is weg aan het ebben, dat is jammer,” zei de Slowaakse.

Kritiek Clijsters

De kritiek van Clijsters was nog scherper. De Belgische noemde de Britse niet bij naam, maar het is duidelijk wat de viervoudig Grand Slam-winnares bedoelde met haar opmerkingen.

Over nieuwe nummer één van de wereld Swiatek zegt ze: “Je hebt een bepaalde focus nodig. Het is tennis, en tennis alleen. Zij heeft de drive om zich te blijven verbeteren.”

“Sommige speelsters denken: ik heb een Grand Slam gewonnen, ik heb het gedaan. Dan komen er sponsors en word je behandeld als een prinses”, zegt Clijsters weinig subtiel. “Je moet anderen niet anders gaan behandelen als je nummer één wordt en Grand Slams wint.”

Kyrgios neemt Raducanu in bescherming

Kyrgios, die zelf ook vaak door analisten wordt bekritiseerd, neemt het voor haar op in een tweet. “Vanwaar bemoeien die oud-spelers zich met onze sterren”, meent Kyrgios. “Ik las laatst iets van een gestopte speelster die iets over Raducanu zei. Dit is geen belediging, maar Raducanu is nu al een grotere naam, dan zij ooit geweest is.”

Andy Roddick

Niet alleen Raducanu-critici, maar ook Andy Roddick wordt besproken door Kyrgios. De Amerikaan plaatste op zijn Twitter een filmpje waarin hij laat zien hoe je een tennisracket weggooit zonder in de problemen te komen.

Tegen Roddick zegt hij: “Ik hou van ‘A-rod’, ik ben het met hem eens, laten we stoppen met het gezeur over die rackets, enzo.”

Kyrgios in uitstekende vorm

Dit seizoen zijn niet alleen Kyrgios’ activiteiten buiten de baan onderwerp van gesprek. De Australiër, die bekend stond als ‘enfant terrible’, baart opzien door stabiel goed te spelen.

Afgelopen nacht behaalde hij de vierde ronde op het Masters-toernooi van Miami. Kyrgios schakelde daarbij Fabio Fognini uit met 6-2 6-4. Eerder al was hij in straight sets nummer zeven van de wereld, Andrey Rublev, de baas. Kyrgios komt in de vierde ronde opnieuw een Italiaan tegen. Hij speelt tegen Jannik Sinner die in een boeiend gevecht Pablo Carreno Busta versloeg.

