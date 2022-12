"Eerlijk gezegd zou ik coach van het jaar moeten zijn. Ik heb mezelf gecoacht naar de Wimbledon-finale", reageerde Kyrgios gekscherend op de tweet.

De Australiër bereikte zonder coach de finale van 's werelds bekendste tennistoernooi. In de finale moest Kyrgios zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic, die in Londen zijn 21e Grand Slam veroverde.

"Nick, je komt terug. Niet alleen op Wimbledon, maar ook in de finale", zei de Serviër na het treffen. Hij voegde eraan toe: "Ik weet dat het moeilijk is om troost te vinden na een verlies als dit, maar je hebt laten zien waarom je het verdient om een ​​van de beste spelers ter wereld te zijn."

Dubbelspeltitel in eigen land

Al met al was het tennisjaar 2022 absoluut een succes voor Kyrgios. In januari won hij samen met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis voor eigen publiek de dubbelspeltitel op de Australian Open. Bovendien was hij in de zomer voor de tweede keer in zijn loopbaan de sterkste bij het ATP-Toernooi in Washington

Hij is echter niet genomineerd voor de ATP Awards, noch als speler, noch als coach.

