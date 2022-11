Beide partijen konden met elkaar overeenkomen zonder dat daarbij een rechtszaak voor smaad en laster noodzakelijk was. Kyrgios heeft zijn excuses aangeboden en maakt 20.000 euro over naar een kinderziekenhuis in Londen. Dit goede doel had Anna Paulus, de vrouw in kwestie, uitgekozen.

“Ze leidde me af tijdens de wedstrijd en ik dacht dat ze dronken was. Ik ben erachter gekomen dat dat niet klopte en daarvoor bied ik mijn excuses aan”, luidde het excuus van Kyrgios.

Wat zei Kyrgios?

Kyrgios was zijn eerste Grand Slamfinale goed begonnen. Hij won de eerste set, maar begon daarna de wedstrijd steeds meer uit handen te geven. Aan het begin van de derde set richtte hij zich tot de umpire vanwege het gedrag van de fan op de eerste rij.

Wimbledon | “Ze heeft 700 drankjes op!” - Kyrgios stoort zich in finale aan irritante fan

“Er is geen belangrijkere wedstrijd dan deze. Je geloofde niet dat ze echt praatte tijdens de punten, maar nu deed ze het weer”, zei Kyrgios tegen de umpire. “Ze kostte me bijna de game. Waarom is ze hier nog? Ze is dronken en gek geworden en zit gewoon te praten midden in de game terwijl ze op de eerste rij zit. Mag dat gewoon?

Toen Kyrgios te horen kreeg dat praten tijdens de wedstrijd inderdaad verboden is, vervolgde hij zijn tirade. “Stuur haar dan maar naar huis. Ik weet precies wie het is. Diegene met het jurkje aan. Volgens mij heeft ze al 700 drankjes op.”

