Djokovic moest dit jaar al meerder toernooien aan zich voorbij laten gaan vanwege zijn besluit om zich niet te laten vaccineren. Mede daardoor verloor hij de status als beste tennisser ter wereld kortstondig aan Daniil Medvedev. De grootste ophef ontstond tijdens de Australian Open toen Djokovic al in het land was, maar uiteindelijk toch niet mee mocht doen.

Rafael Nadal profiteerde van de afwezigheid van de nummer 1 van de wereld en won het toernooi, waardoor de Spanjaard nu aan de leiding gaat met 21 gewoon Grand Slams. Rios kan niet begrijpen dat Djokovic vanwege een vaccin bereid is om achterstand op te lopen in de race voor de meeste Grand Slams.

Vaccin

"Het is dom. Hij gaat de race opgeven en niet de beste tennisser in de geschiedenis worden vanwege een vaccin. Ik dacht er eerst hetzelfde over, maar toen ging ik reizen en moest ik het nemen", aldus de Chileen.

"Ik weet niet wat de reden is, maar als je probeert de beste ooit te worden en je geeft dat op vanwege een vaccin, dan moet je wel de koning der stompzinnigheid zijn. Ik geloof dat het eerst uit angst was, maar nu is hij te arrogant geworden."

Djokovic speelt deze week het toernooi van Monte Carlo en begint vandaag aan zijn eersterondepartij tegen Alejandro Fokina.

