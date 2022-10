Serana Williams won in 2017 tijdens haar zwangerschap de Australian Open. Zo'n acht maanden later beviel ze van haar dochtertje Olympia en vijf maanden daarna verscheen de Amerikaanse alweer op de tennisbaan.

Haar doorzettingsvermogen heeft volgens achtienvoudig Grand Slam-winnaar Martina Navratilova een grote impact gehad op het vrouwentennis. "In mijn tijd was dat echt ondenkbaar. Vroeger moest je als vrouwelijke tennisser kiezen tussen je carrière en je gezin, maar Williams heeft bewezen dat het ook allebei mogelijk is."

Cultuurverandering

"De grootste redenen waren dat de juiste zorg en begeleiding er niet was, er was geen geld voor en vrouwen hadden ook het idee dat ze wanneer ze kozen voor een kind, zij niet meer terug konden keren."

Volgens Navratilova heeft de, inmiddels gepensioneerde Williams, voor een cultuurverandering gezorgd. "Ze heeft de weg voor vrouwelijke tennissers naar het moederschap geplaveid. Ik denk daarom dat je steeds meer vrouwen gaat zien die door blijven spelen tot hun dertigste of misschien wel veertigste."

Mentale gezondheid

"Het is ook een stuk makkelijker vandaag de dag, omdat er simpelweg meer geld beschikbaar is in de tennissport. Spelers kunnen beter voor zichzelf zorgen, maar belangrijker is misschien dat de sporters beter weten hoe ze met hun lichaam moeten omgaan", gaat de Amerikaanse, die alle Grand Slams op haar naam schreef, verder.

Ze verwacht dat de vrouwelijke spelers het seizoen wellicht wat anders gaan indelen. "Misschien spelen ze minder per seizoen, maar kunnen ze het wel langer en op een hoger niveau volhouden. De zorg is beschikbaar en er wordt ook veel meer aandacht besteed aan mentale gezondheid dan in mijn tijd."

Onvervangbaar

Over het afscheid van Williams is de Amerikaanse duidelijk. "We kunnen Serena of Roger (Federer red.) nooit vervangen, maar we kunnen wel uitkijken naar alle nieuwe gezichten. Hopelijk zorgen zij de komende jaren ook voor de nodige entertainment."

