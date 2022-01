Comeback Federer?

De inmiddels veertigjarige Zwitser is al geruime tijd geblesseerd en McEnroe vraagt zich af of Federer nog terug kan keren op het hoogste niveau. "Het lijkt me vanzelfsprekend dat we hem enorm missen bij elk toernooi waar hij afwezig is. Ik vind hem de mooiste en meest gracieuze speler die ik ooit heb gezien. Als fan van de sport zie ik Roger graag een comeback maken"

"Wat de toekomst betreft heb ik mijn twijfels. Hij is inmiddels veertig jaar oud, heeft een aantal operaties moeten ondergaan aan zijn knie en al met al piept en kraakt zijn lichaam. Het zou al een ongelofelijke prestatie zijn als hij zijn oude niveau enigszins kan benaderen, maar daarentegen dacht ik vijf jaar geleden hetzelfde."

"Ik was toen de coach van Milos Raonic en zag Federer op Wimbledon trekkebenen, maar het jaar daarop won hij de Australian Open. Ik had nooit gedacht dat hij dat zou kunnen bereiken. Hij heeft het onmogelijke dus al een keer gepresteerd, maar dit zou nog een stapje verder gaan."

"Ik zou het nogmaals dus geweldig vinden als hij zou terugkomen. Hij moet doen waar hij plezier van krijgt, maar ik zou het zonde vinden als hij maar op 80% kan spelen. We hebben dat bij Andy Murray gezien en het is pijnlijk om dat te aanschouwen. Je wil de beste spelers op hun best zien presteren."

Serena Williams

Is Serena Williams de allerbeste tennisster aller tijden? De meningen verschillen daarover nogal, maar voor McEnroe is het een uitgemaakte zaak. "Ze is voor mij allang de allerbeste tennisvrouw ooit en dat gaat niet meer veranderen."

Williams wordt vaak vergeleken met Roger Federer. "Ze heeft een kleine voorsprong op 'Roger,' maar tegelijkertijd is de lengte van de wedstrijden meer in het voordeel van Williams. Zij spelen een best of 3, dus voor hen is het makkelijker om te herstellen ten opzichte van mannen, die soms tijdens een toernooi wel een paar vijfsetters moeten spelen."

"Het lijkt erop dat Serena nog volop in training is en volop voor het record van Margeret Court wil gaan. Ze lijkt erg gemotiveerd te zijn en ik zie haar nog wel terugkomen op Wimbledon of bij de US Open om dat record maar te breken. Ook als dat niet lukt, blijft ze voor mij de beste en ze blijft voor altijd een van de beste atleten ooit."

"Natuurlijk zouden we haar nog terug willen zien, maar net zoals Federer is zij ook veertig jaar oud en ook bij haar werkt het lichaam niet meer helemaal perfect. Wat het ook extra bemoeilijkt, is dat ze nu niet meer die angst uitstraalt bij de jongere spelers waar ze dat vroeger wel had."

'GOAT' bij de mannen

In het voetbal gaat het vaak over wie er de allerbeste is: Ronaldo of Messi? In tennis is dat niet anders. Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal staan alledrie op twintig Grand Slam-zeges, dus er is niemand duidelijk de beste. McEnroe vindt het daarom ook lastig om er één aan te wijzen. "Dat is een hele moeilijk vraag om te beantwoorden."

"Het hangt er maar net vanaf welke dag het is of tegen wie je praat. Nadal is overduidelijk de beste gravelspeler aller tijden. Djokovic is de beste speler op hardcourt en Federer is de beste op gras. Djokovic heeft Federer echter drie keer verslagen in een Wimbledon-finale en heeft de beste head-to-head van allemaal."

"Ik zou het niet erg vinden als ze allemaal op hetzelfde aantal gewonnen Grand Slams eindigen zodat we deze discussie over tien jaar nog kunnen voeren. Ze zijn allemaal de beste, dus je kan nooit fout zitten met je mening."

Australian Open

