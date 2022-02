Maandag de 28ste is de dag dat Medvedev definitief in de boeken wordt bijgeschreven als nummer één van de tenniswereld. Hij lost de veelbesproken Novak Djokovic af. De omstandigheden vandaag de dag wereldwijd bewegen Medvedev er echter toe om niet alleen blij te zijn met zijn nieuwe status, maar ook aandacht te vragen voor het grotere plaatje.

De op dit moment beste tennisser ter wereld doet een verzoek om wereldvrede, met uiteraard focus op het militaire conflict in Oekraïne en dan in het bijzonder de kinderen die hier zwaar door worden getroffen. Medvedev refereert aan een uitspraak die hij deed na zijn onlangs verloren finale van de Australian Open tegen Rafael Nadal

Ad

“Er zijn momenten in mijn loopbaan waarop ik denk dat het kind in mij is gestopt met dromen”, deelde Medvedev enigszins emotioneel en vooral erg teleurgesteld na het inleveren van een 2-0 voorsprong in sets. Op die woorden haakt de Rus nu, een maandje later, in via een bericht op Instagram.

Tennis Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland 3 UUR GELEDEN

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

Finale

“Weten jullie nog wat ik heb gezegd kort na de finale van de Australian Open? Ik deelde een verhaal over de dromen die ik had toen ik zelf nog klein was. Vandaag heb ik een boodschap voor alle kinderen over de gehele wereld. Iedereen heeft dromen, zeker als je leven nog maar net is begonnen, er komen nog ontelbaar mooie ervaringen voorbij; vrienden maken, emoties beleven. Alles wat je doet als kind, doe je voor het eerst in je leven”, aldus Medvedev.

“Daarom wil ik vragen om vrede, overal ter wereld. Vrede tussen landen. Kinderen worden geboren met een innerlijk vertrouwen in al het goeds in de wereld, want ze geloven overal in: in mensen, in liefde, in veiligheid, in gerechtigheid en ze denken ook dat alles mogelijk is in het leven. Dat moet zo blijven. We moeten zij aan zij staan om aan te tonen dat inderdaad alles mogelijk is, want geen enkel kind mag stoppen met dromen.”

Medvedev is van plan om zijn status als nummer één van de wereld te gebruiken om iets goeds te doen. Hij kan in zijn eentje misschien niet de wereld veranderen, maar wel aandacht vragen voor de grote thema’s die spelen en op die manier zijn steentje bijdragen.

AusOpen | "Wat zou Novak doen?" - Djokovic inspireert Medvedev tot comeback

Rublev

“Als tennisser wil ik vrede overal ter wereld promoten”, deelde de aanvoerder van de ATP-ranglijst met Reuters. “Wij spelen tennis in allerlei verschillende landen, ik ben op ontelbaar veel plekken geweest en daarom is het niet gemakkelijk om deze dagen de journaals te volgen. Ik ben voor vrede, overal ter wereld.”

Medvedev was ook vol lof voor landgenoot Andrey Rublev, die samen met dubbelpartner Denys Molchanov het toernooi van Marseille won. Het opvallende hieraan is dat Rublev de Russische nationaliteit heeft, terwijl Molchanov Oekraïens is.

De samenwerking kwam Rublev op flink wat kritiek te staan, maar Medvedev maakt korte metten met de kwade tongen. “Het is geweldig dat Rublev ‘gewoon’ een duo vormde met Molchanov. Soms spelen er zaken die het tennis overstijgen. Het is op zulke momenten belangrijk om schouder aan schouder te staan.”

Tennis Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland 4 UUR GELEDEN