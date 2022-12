In 2020 won Medvedev het Masterstoernooi in Parijs en de ATP Finals. Het jaar daarop zegevierde hij onder meer op de Masters in Toronto, voordat hij op de US Open in New York het grootste succes uit zijn carrière tot nu toe behaalde.

Die vorm kon hij in 2022 helaas voor hem niet doorzetten. Medvedev pakte "slechts" twee titels op kleinere evenementen in Los Cabos en Wenen. De Rus bereikte echter eind februari wel voor het eerst in zijn loopbaan de eerste plaats op de wereldranglijst.

Maar voor Medvedev zijn titels het enige wat telt. "Ik weet dat ik goed kan tennissen, ik weet dat ik op een goede dag van iedereen kan winnen en ik weet ook dat ik Grand Slam-toernooien kan winnen", benadrukte Daniil Medvedev in het exclusieve Interview met Eurosport.

Verloren finale in Melbourne

Afgelopen januari was hij al dicht bij de tweede Grand Slam-titel , maar verloor een memorabele finale na een 2-0 voorsprong tegen Rafael Nadal op de Australian Open. De wedstrijd had impact.

"De nederlaag op zich was niet zo teleurstellend qua tennis, maar het was toch een nederlaag na een 2-0 voorsprong in de set. Het was niet makkelijk te verteren", aldus de 26-jarige rus.

"Ik weet niet hoe het mij heeft beïnvloed en of het dat nog steeds doet. Ik weet het niet." Hij heeft het "gevoel dat ik het lang geleden achter me heb gelaten, maar je weet maar nooit, misschien zit het ergens diep in mij."

"Ik veranderde mijn spel van het gevoel dat ik zag wat het beste werkte. Vorig jaar was er een moment waarop ik tegen mezelf zei: 'Ik moet defensiever spelen, ik ben nu te agressief en ik heb het gevoel dat mijn tegenstanders vond dat leuk.' Ik had het gevoel dat ik defensiever moest spelen."

Diriyah Tennis Cup

Voor topspelers als Medvedev zijn de ATP Finals doorgaans de laatste wedstrijden van het jaar, maar deze week kwam een groot deel van de internationale tennistop nog in actie op de Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabië.

Tijdens de tweede editie van dit lucratieve toernooi bereikte Medvedev de finale, hetgeen hem een half miljoen euro opleverde. Niet slecht voor een weekendje tennissen in de bloedhete woestijn.

Medvedev verloor de finale uiteindelijk van de Amerikaan Taylor Fritz , die dit jaar zijn definitieve doorbraak beleefde. Fritz kon een miljoen euro aan prijzengeld bijschrijven op zijn rekening en kan zich rustig gaan voorbereiden op het Australische hardcourtseizoen begin volgend jaar.

