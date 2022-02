Voor Medvedev is de opdracht in Acapulco dus simpel. Win de komende drie wedstrijden en je wordt de nieuwe aanvoerder van de ATP-ranking. Er is ook nog een andere weg voor de Rus. Novak Djokovic, de huidige nummer 1 van de wereld, speelt momenteel het ATP toernooi van Dubai. Als de Serviër dit toernooi niet wint, is een finaleplaats in Acapulco ook voldoende voor Medvedev.

Makkelijk wordt het echter zeker niet voor Medvedev, want in de halve finale is de kans groot dat hij tegenover Rafael Nadal komt te staan. In Acapulco wordt er gespeeld op hardcourt. Dat is de favoriete ondergrond van Medvedev, maar nog geen maand geleden zagen we dat de Rus klop kreeg van Nadal op deze ondergrond, tijdens de bloedstollende finale van de Australian Open.

Mocht Medvedev Nadal dit keer wel de baas zijn, dan wacht in de finale waarschijnlijk de huidige nummer vier van de wereld. Stefanos Tsitsiipas won met speels gemak van Jeffrey John Wolf en lijkt ook in goede vorm te verkeren.

Van de nummer drie van de wereld heeft Medvedev dit toernooi niets meer te vrezen. Alexander Zverev had na een verloren dubbelpartij een woedeuitbarsting op de baan en werd uit het toernooi gezet.

Einde van een tijdperk

Als Medvedev erin slaagt de nieuwe mondiale nummer 1 te worden, dan mag men met recht spreken van het einde van een tijdperk. Niet alleen is Novak Djokovic al meer dan twee jaar de hoogst gerankte tennisser ter wereld, ook is de tijd van de 'grote vier' dan definitief voorbij.

Sinds februari 2004 heeft er constant iemand van de zogenoemde 'grote vier' bovenaan de ATP-ranking gestaan. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray domineerden als viertal achttien jaar lang het internationale mannentennis. Federer veroverde in 2004 de nummer 1 positie door de Amerikaan Andy Roddick voorbij te streven.

