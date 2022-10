Ook Basel-winnaar Felix Auger-Aliassime is net als Medvedev een plaats gestegen. De Canadees passeerde Andrey Rublev en staat momenteel achtste in het klassement.

Olympisch kampioen Alexander Zverev, die momenteel last heeft van de gevolgen van een enkelblessure, staat nog steeds op de zesde plaats. De Duitser gaat echter een flinke smak maken omdat hij de punten die hij vorig jaar verdiende in Bercy niet kan verdedigen.

Ad

Ook goed nieuws voor Dominic Thiem. De voormalige US Open-winnaar uit Oostenrijk stijgt naar plek 100 nadat hij ruim een jaar uit de running was vanwege een blessure. Het is voor het eerst sinds mei dat Thiem weer bij de beste 100 tennissers van de wereld hoort.

Tennis Tennis | Djokovic spreekt verslaggevers tegen - "Wil geen tennismonster zijn" 2 UUR GELEDEN

Plek Speler Punten 1 Carlos Alcaraz (SPA) 6730 2 Rafael Nadal (SPA) 5810 3 Daniil Medvedev (RUS) 5655 4 Casper Ruud (NOR) 5510 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5035 6 Alexander Zverev (DUI) 4360 7 Novak Djokovic (SER) 4320 8 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3725 9 Andrey Rublev (RUS) 3685 10 Hubert Hurkacz (POL) 3220

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Murray enthousiast over Next-Gen - "Mooie nieuwe lichting" 3 UUR GELEDEN