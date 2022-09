Medvedev kende in 2022 een seizoen van pieken en dalen. De Rus verloor de finale op de Australian Open, mocht niet deelnemen aan Wimbledon en werd relatief vroeg uitgeschakeld in Parijs en New York. “Een seizoen met veel emoties.”

“In Australië had ik het beter kunnen doen, maar de finale met Nadal was heel ‘close’. Daarna raakte ik geblesseerd, maar het was vooral jammer dat ik niet mocht deelnemen aan Wimbledon. Ik kan dingen echter meestal wel goed in perspectief plaatsen. Soms had ik het beter willen doen, maar ik mag over dit jaar niet klagen”, relativeert Medvedev.

Evenveel waard als Grand Slam

Het jaar begon voor de 26-jarige Medvedev nochtans voortvarend toen hij na 361 weken Novak Djokovic van de troon stootte op de ATP-ranglijst. “De beste van de wereld zijn, was echt een droom. Ik zag in het begin Federer, Nadal en Djokovic en dacht altijd dat het niet aan mij besteed was.”

“Maar toen kwam ik in de top 5 en op het moment dat ik mijn eerste US Open won werd het pas echt een doel. De beste van de ranking zijn, is evenveel waard als een Grand Slam. Het is iets wat ik nu heb bereikt en niemand ooit meer van me kan afpakken.”

Ongelooflijk begin carrière

Die nummer één-positie is hij inmiddels wel kwijt aan Carlos Alcaraz. De Spanjaard won de US-open en is op negentienjarige leeftijd voor even de beste van de wereld. Medvedev is onder de indruk van het toptalent.

“Zijn tennis is van een belachelijk hoog niveau. Wat hij doet sinds het begin van zijn carrière is ongelooflijk. Ik mag Carlos heel graag, we spreken elkaar geregeld. Ik heb nog niet de kans gehad om hem persoonlijk te feliciteren, maar dat ga ik zeker nog doen”, sluit Medvedev lovend af.

