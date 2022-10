"Maar na het punt zei ik tegen mezelf: 'Nee, waarschijnlijk geen kramp'", zei de 26-jarige: "Het is de tweede keer in mijn leven dat ik moet opgeven vanwege een spierblessure."

Tijdens de tiebreak, die Djokovic nipt won, had Medvedev het gevoel dat hij nog kon winnen, ondanks het feit dat hij geblesseerd was. "Ik kan nog wel vijf of tien punten spelen, maar dat is alles. Als ik nog één set speel, kan ik misschien winnen, maar dan ben ik waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld in plaats van slechts een maand", aldus Medvedev.

Daarom maakte de US Open-winnaar van 2021 ook duidelijk: "Als ik had gewonnen, had ik de finale niet kunnen spelen. Ik dacht bij mezelf: 'Oké, ik ga proberen om een paar snelle punten te maken'. Ik kan het. Meer dan dat doen kan ik op dit moment niet.. Als ik verlies, feliciteer ik Novak, hij is nog steeds in goede vorm."

"Beetje geschrokken"

Na zijn overwinning op Medvedev was Djokovic verbaasd over het plotselinge opgeven: "Ik ben een beetje geschrokken van dit einde. Hij zag er de hele tijd erg fit uit, hij bewoog hoogstens langzamer in de laatste zeven of acht punten. Hij zou nooit opgeven, als hij op de één of andere manier kon doorgaan."

In de finale was Djokovic te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas. De Serviër heeft zich nu definitief geplaatst voor de ATP Finals in Turijn. Ondanks dat hij tiende staat op de seizoensranglijst, betekende de Wimbledon-titel van Djokovic eerder dit jaar dat hij alleen maar in de top 20 van de ranglijst van dit jaar hoefde te staan ​​om zeker te zijn van een ticket voor Turijn.

Zijn opeenvolgende titels in Tel Aviv en Astana hebben ertoe geleid dat hij nu 90 ATP-toernooien heeft gewonnen in zijn carrière. Roger Federer, die twee weken geleden een punt achter zijn carriere zette tijdens de Laver Cup, gaat aan kop met maar liefst 103 titels.

