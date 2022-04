Ondanks een goede comeback in de eerste set, waarin hij van 5-2 terugkwam tot 5-5, zat een overwinning voor Medvedev er vannacht nooit echt in. De winnaar van de Australian Open had duidelijk te lijden onder het warme, broeierige weer in Florida.

Ad

"Elke spier schoot steeds maar weer in de kramp. Ik leek wel een vis op de bank", zo verklaarde Medvedev achteraf. Op de baan werd al duidelijk dat hij last had van buikkrampen en duizeligheid.

Tennis Tennis | Osaka plengt tranen van geluk na knappe comeback in halve finale van Miami Open EEN UUR GELEDEN

HERKANSING OP GRAVEL

Medvedev had aan een plek in de halve finale genoeg gehad om de nummer 1-positie van Djokovic over te nemen, maar door zijn nederlaag blijft hij nu op tien schamele puntjes van de Serviër steken.

Met een goed gravelseizoen kan Medvedev binnenkort alsnog Djokovic aflossen als nummer een van de wereld. De Rus heeft op die ondergrond weinig punten te verdedigen van vorig jaar, terwijl Djokovic vanwege zijn vaccinatiestatus maar een beperkt programma mag draaien. Ook Rafael Nadal is in de race.

WIMBLEDON IN GEVAAR

Voor de huidige nummer twee dreigt op zijn beurt uitsluiting van Wimbledon . De Britse minister van Sport, Nigel Huddleston, vereist namelijk van alle Russische deelnemers dat zij openlijk afstand nemen van Vladimir Poetin. Zo kunnen de komende maanden externe invloeden weleens een belangrijke rol gaan spelen in de mondiale rangschikking.

Winnaar Hukacz is slechts als achtste gekwalificeerd op het Miami Open, maar zet met zijn zege een mooie reeks aan opeenvolgende overwinningen in dat toernooi voort. Hij is op de Miami Open juist als een vis in het water. De Pool is nu tien wedstrijden ongeslagen en maakt dus nog altijd kans op titelprolongatie.

Tennis Tennis | "Hij is de 'real deal'" - Andy Roddick lovend over toptalent Carlos Alcaraz 2 UUR GELEDEN