"Als mij wordt gevraagd waar ik aan het einde van het jaar wil staan, dan moet ik altijd glimlachen. Hoe mensen tennissers van de buitenkant zien en hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat, is een wereld van verschil. Dat is tenminste voor mij het geval. Voor mij gaat het niet per se om waar ik op de wereldranglijst sta aan het einde van het jaar. Ik houd er niet echt van om erover te praten. Dat heb ik altijd gehad en zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven."

"Mijn doelen zijn groter dan slechts een plek op de wereldranglijst. Ik wil bijvoorbeeld dit jaar fysiek veel beter worden. Dat is een aspect waar ik me nog heel erg in kan verbeteren. Ook op mentaal gebied heb ik nog veel te winnen. Je kunt op je twintigste gewoon nog niet compleet zijn."

"Nu we het toch over complete spelers hebben. Als ik één dag wakker zou kunnen worden als een andere speler, dan zou ik heel graag Roger Federer willen zijn, vanwege zijn complete spel. Hij kan werkelijk alles en hij heeft altijd een oplossing voor alles wat er op hem af komt."

Roger Federer tijdens Roland Garros in 2021 Foto: Getty Images

Complete speler

"Wakker worden als Federer is natuurlijk een utopie, maar ik denk dat het me wel de focus en de drive brengt om een completere speler te worden. Ik zeg niet dat je me opeens service-volley zal zien spelen, of dat ik ineens veel ga slicen, maar hopelijk kan ik in de toekomst ook mijn eigen oplossingen op de baan bedenken. Kort gezegd is dat mijn grootste doel voor dit jaar, en niet een hogere eindejaarsranking."

"Als ik terugdenk aan waar ik twee jaar geleden stond, dan is alles in positieve zin nu anders. Toen ik 18 was en voor het eerst toernooien speelde op de ATP Tour had ik geen idee wat me te wachten stond bij toernooien. Ik wist niet wat er zou gebeuren, hoe het publiek zou zijn of hoe mijn tegenstander speelde."

"Als nieuweling weet je nooit zeker of je wel het niveau hebt voor dat soort toernooien. Vandaag de dag is alles echter helemaal anders. Ik heb me ineens enorm ontwikkeld en ik weet dondersgoed dat mijn tegenstanders zich voorbereiden op mijn tactiek en wapens. Ik weet dat ik het spel heb om iedereen te verslaan."

Jannik Sinner schreeuwt het uit tijdens de kwartfinale op de Australian Open dit jaar. Foto: Getty Images

Verwachtingen en druk

"Ik weet dat er daardoor veel van me verwacht wordt, vooral in mijn eigen land. Ik zie druk echter als een voorrecht. Ik ben degene die druk op zichzelf legt en ik wil alles winnen. Dat heel veel mensen over mij schrijven en praten doet me dus niet zoveel. Soms heb ik geen eens door wat er allemaal over mij gezegd wordt, maar als ik het wel zie kan ik daar goed mee omgaan. Het hoort erbij kennelijk."

"Natuurlijk is het moeilijker om dit soort stukken of uitspraken te accepteren als ik een mindere dag op de baan heb gehad, maar de oplossing is simpel: ik blijf hard werken en mijn team houdt mij op het juiste spoor."

"Wat ook belangrijk is, is dat ik nog steeds weet dat ik dezelfde persoon ben als twee geleden, ondanks de veranderingen die ik heb meegemaakt in mijn carrière. Dat ik bekend ben en dat mensen mij herkennen buiten de baan is natuurlijk anders dan toen, maar ik ben nog steeds dezelfde gozer die ik altijd ben geweest. Ik weet waar ik vandaan kom en ik weet wie ik ben."

"Ik weet nog steeds wie mijn familie is, wie mijn ouders zijn en wie de mensen zijn waarmee ik elke dag werk. Ik heb altijd gedaan wat ik leuk vind en ben altijd dichtbij mezelf gebleven. Toen ik bijvoorbeeld stopte met skiën, stortte ik me helemaal op tennis, en nu kan naar mezelf kijken en ervan genieten dat ik mag doen wat ik leuk vind."

Social media en mentale gezondheid

"De contactenlijst in mijn telefoon is flink veranderd. Ik krijg zoveel berichten over zoveel verschillende dingen en ik heb geleerd dat het onmogelijk is om alles bij te houden. Dat gaat ten koste van mijn energielevel. Ik heb geprobeerd om mijn kring wat kleiner te maken en alleen te spreken met de mensen die er voor mij echt toe doen. Hetzelfde geldt voor social media, wat ik de laatste tijd probeer te minderen. Natuurlijk is het belangrijk om als topsporter daarop actief te zijn, maar het kost simpelweg teveel energie. Als ik teveel tijd besteed op de socials, dan gaat dat ten koste van mijn mentale energie, en dat is alles in tennis."

"De lockdown was de perfecte training om kostbaar met je mentale energie om te gaan. Na twee moeilijke jaren gaat het eindelijk beter. Mensen gaan er weer op uit en de fans mogen eindelijk weer naar toernooien toe, wat absoluut een factor is die beslissend kan zijn in een wedstrijd. Het was echter geen fijne tijd voor iedereen en de impact die het had op de mentale gezondheid van mensen blijft een belangrijk aandachtspunt."

"Er zijn nog veel mensen die zich nog steeds niet kwetsbaar op durven te stellen tegenover vrienden of familie, dus volgens mij is er nog een wereld te winnen op dat gebied, niet alleen in de tenniswereld maar in algemene zin."

Gravelseizoen

"Terug naar het tennis en in het bijzonder het gravelseizoen. Ik heb geprobeerd om mijn spel aan te passen voor deze ondergrond. Wat ik heb geleerd is dat je meer moet kijken naar bepaalde hoeken en rotaties, en dat je meer gevarieerd moet serveren, want alleen maar harde vlakken services zijn nutteloos."

"Ik ben tevreden met hoe het gaat, maar ik weet ook dat ik nog veel kan leren op deze ondergrond. Monte-Carlo was een goede eerste test en ik kijk heel erg uit naar Rome."

"Ik hoop dat er dezelfde sfeer hangt als in Turijn een paar jaar geleden tijdens de ATP-Finals, want dat was echt heel speciaal. Het publiek kan echt een grote rol spelen, dus als je de mogelijkheid krijgt om voor je eigen mensen te spelen, dan moet je daar gebruik van maken. Ik heb het gevoel dat er mooie tennisdagen aan gaan komen en daar kijk ik enorm naar uit."

