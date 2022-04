Alcaraz pakte bij de Barcelona Open alweer zijn derde toernooizege van 2022 door met ruime cijfers te winnen van Pablo Carreno: 6-3 6-2. Op zich geen bijzondere uitslag, ware het niet dat Alcaraz zich eerder op de dag pas voor de finale kwalificeerde en zich 3,5 uur lang in het zweet moest werken.

Alex de Minaur bleek een taaie tegenstander, die zelfs twee matchpoints kreeg maar de partij niet over de streep kon trekken. Alcaraz sloeg alsnog toe, deed een dutje en won vervolgens soepeltjes de finale. Het zegt alles over de enorme ontwikkeling die hij momenteel beleeft.

Ad

Het is nooit eerlijk om een jong talent te vergelijken met een gearriveerde naam of zelfs de GOAT, maar de gelijkenissen tussen Alcaraz en Rafael Nadal zijn treffend. Ook Nadal meldde zich in de mondiale toptien na toernooiwinst in Barcelona. Dat was op de dag af zeventien jaar geleden.

Tennis Tennis | "Ik had niks meer over" - Djokovic voelt zich schuldig na verlies in finale 7 UUR GELEDEN

Tennis | Corretja onder de indruk van Alcaraz

Zwembad

Nadal verdween sindsdien nog nooit uit de toptien en de vraag is welke reeks zich aandient voor Alcaraz, die al maandenlang veel indruk maakt. “Ik had het toernooi hier in Barcelona niet beter kunnen afsluiten”, sprak de winnaar, voordat hij samen met de ballenkinderen in het zwembad sprong.

“Ik was niet eens heel moe na mijn halve finale, al had ik niet zo veel tijd om te herstellen. Ik zag het maar als een leuke uitdaging richting de eindstrijd. Ik heb wat gefietst, wat gegeten en een dutje gedaan. Toen was ik er wel weer klaar voor.”

“Ik raakte tijdens mijn halve finale geen moment in paniek, ook niet toen ik op achterstand kwam. Dankzij mijn vastberadenheid slaagde ik erin om uiteindelijk alsnog naar mijn niveau te tennissen. Uiteindelijk komt het neer op proberen, mislukken en verbeteren. Op die manier groei ik door”, vervolgde Alcaraz.

“Dat competitieve, die winnaarsmentaliteit… dat zit bij ons in de familie. Er is mij altijd op het hart gedrukt om te blijven strijden, om er altijd voor te gaan. Opgeven is geen optie. Ik geef altijd alles, precies dat is wat ik zondag heb gedaan en nu sta ik met de beker.”

Normale jongen

“Ik heb geen grenzen, doe niet aan limieten en laat me nergens door tegenhouden. Ik wil blijven tennissen op het niveau dat ik in me heb en ik denk dat, als ik zo door kan blijven gaan, ik nog veel en veel beter kan worden. Ik wil ook blijven genieten en plezier hebben, want op die manier zie ik mezelf het verst komen.”

De wereld wordt zich langzaam bewust van het fenomeen Alcaraz, maar ook daar laat Carlito zich niet door afschrikken. “Ik ben gewoon een normale jongen. Bekendheid boeit me niet, ik blijf gewoon wie ik altijd al was. Ik laat me niet veranderen als persoon. Ik vind het erg mooi om de toptien te bereiken en om dat op precies dezelfde dag als mijn idool Nadal te doen, is ongelooflijk.”

Verliezend finalist Carreno wist op zijn beurt amper wat hem overkwam. Binnen het uur was het gedaan, zonder ook maar op breakpoint te komen. “Dit is niet wat ik van de finale had verwacht”, stelde Carreno dan ook. “Carlos speelde zeer agressief en ook heel effectief. Het was onwijs moeilijk om punten van hem af te pakken.”

Miami | Alcaraz heeft grootse plannen - "Wil Grand Slam winnen"

Waar kijk je?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Serbia Open ATP Belgrado | Rublev trakteert Djokovic in thuisland op bagel en pakt toernooizege 7 UUR GELEDEN