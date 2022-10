Na drie keer ligamenten te hebben gescheurd in de halve finale van Roland Garros in juni, wilde Alexander Zverev eigenlijk zijn rentree maken in september bij de Davis Cup-wedstrijd in Hamburg. Het lichaam werkte echter niet mee.

"Ik heb extreme pijn, zelfs lopen doet pijn", zei de Duitser een maand geleden.De artsen constateerden botoedeem (vocht) aan de geopereerde rechtervoet. Dus het wachten gaat door.

Het gezin gebruikte de gedwongen pauze om op vakantie te gaan op de Malediven. "Het was een mooie reis, maar hij had liever op het veld gestaan. 'Sascha' heeft nog nooit zo'n lange break genomen", meldt broer Mischa in een Instagram-gesprek met Eurosport.

"Pas meedoen als hij kan winnen"

De trainingen zijn nu weer begonnen. De Olympisch kampioen begint zijn sessies tussen 9.00 en 9.30 uur 's ochtends, in totaal zo'n vijf uur per dag. "Sascha wil niet alleen toernooien spelen als hij gezond is, maar alleen als hij ook qua spel fit is", benadrukt Mischa Zverev. Daarom wacht zijn broer tot hij voelt dat hij weer in staat is om te winnen. Een specifieke datum of toernooi kan nog niet worden genoemd.

Zverev benadrukt dat de comeback van Novak Djokovic veel inspiratie gaf voor zijn broer. "Ik denk dat dat ongelooflijk sterk is. Novak komt terug, wint twee toernooien - en dat is alles", zei Mischa Zverev.

In kamp-Zverev is er de hoop dat de Hamburger een even spectaculaire comeback kan maken."Hij was duidelijk niet geblesseerd en heeft maar één break gehad, maar hij straalt veel vertrouwen uit en speelt weer de sterren van de hemel. Ik weet zeker dat hij nog beter zal worden. Het is erg indrukwekkend, vooral op 35-jarige leeftijd."

Diabetes

In augustus kondigde Zverev aan dat hij sinds kinds af aan al leidt aan diabetes, maar dat hij met de ziekte heeft leren leven. "Ik heb het geluk dat ik alles onder controle heb." Tijdens de wedstrijden heeft hij een apparaatje op zak dat zijn suikerspiegel laat zien. De ATP en de ITF zijn hiervan op de hoogte, hij gebruikt geen insulinepomp.

Zverev kondigde de oprichting aan van een stichting ter ondersteuning van degenen die getroffen zijn door de stofwisselingsziekte. De Olympisch kampioen zegt dat hij een rolmodel wil zijn en dat je ondanks een ziekte alles kunt bereiken.

De Duitser werd gediagnosticeerd met type 1 diabetes toen hij vier jaar oud was. "Ik heb goud gewonnen op de Olympische Spelen, ik ben de nummer twee van de wereld, ik heb twee keer de ATP Finals gewonnen en ik heb veel andere successen bereikt", zei Zverev, die ook vertelde dat hij op school werd gepest vanwege de ziekte.

