"Het leven zal enorm veranderen - voor de vrouw, maar ook voor de vader. Je moet elke ochtend twee of drie uur trainen, waarna het tijd is voor herstel of fitness", legt Zverev uit. Hij vult aan: "Meestal warm je een half uur op, dan train je twee uur, gevolgd door een uur herstel."

Zverev, zelf vader van twee zoons, weet in hoeverre het leven met een kind ook het trainingsritme kan beïnvloeden. "Dat weet ik van mij: als je een kind hebt, zeg je ook: 'Ik zal morgen herstellen en ik heb geen zin in een warming-up vandaag. Dus drie en een half uur trainen in de ochtend wordt als snel twee of anderhalf uur."

Volgens de Duitser wordt deze verandering "op het veld en in het toernooi" weerspiegeld. Zverev vervolgt: "Je moet nadenken over hoe je het aanpakt, hoe egoïstisch je wilt zijn. Tennis of familie? Het is niet makkelijk om beide te combineren. Voor mij stond familie altijd op de eerste plaats."

Mischa Zverev en Alexander Zverev tijdens de prijsuitreiking van de ATP Finals. Foto: Getty Images

Financiële middelen

Vooral in het geval van Nadal ziet de voormalige nummer 25 van de wereldranglijst opties die sommige andere professionals niet kunnen gebruiken. "Als je net zo succesvol bent als Rafa, dan heb je de financiële middelen om zoveel mensen mee te nemen zodat het dagelijkse leven soepel kan verlopen. Dat maakt het makkelijker", aldus Zverev.

Hij voegt eraan toe: "Het is anders voor spelers die rond de 50e of 60e op de wereldranglijst staan. Je hebt je vrouw en de coach bij je en ineens ook het kind."

Volgens Zverev wordt het ingewikkeld als je geen oppas hebt of ouders en grootouders die voor je kunnen zorgen. Naast de veranderingen in de dagelijkse routine, die onvermijdelijk optreden voor nieuwe ouders, zijn er natuurlijk ook veranderingen in het slaappatroon. "Je moet 's nachts opstaan ​​en helpen, dat is niet ideaal voor een wedstrijd. Bij Nadal kan dat anders zijn", zegt Zverev.

