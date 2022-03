Zverev kreeg een boete opgelegd, kon fluiten naar zijn prijzengeld en mocht zijn verdiende ATP-punten direct weer inleveren, maar wat stelt een boete van duizenden euro’s voor als het letterlijk wisselgeld is voor een tennisser die miljoenen verdient? Niet veel, volgens Wilander, die serieuze consequenties wil koppelen aan het vertonen van wangedrag.

De Duitser kondigde na zijn woede-uitbarsting aan professionele hulp te zoeken en dat vindt Wilander inderdaad een goed idee, maar hij vindt het ook zaak dat de tennisbonden steviger ingrijpen. “Als een tennisser zijn racket sloopt met behulp van de stoel van de umpire en het een paar centimeter scheelt of je iemand wel of niet verwondt, dan mag je een speler ook uitsluiten”, aldus Wilander.

“Ik denk dat je in zo’n geval best mag verwachten dat iemand in therapie gaat voordat hij of zij opnieuw op de baan verschijnt. Na een week of twee bij het volgende toernooi doen alsof er niets is gebeurd, vind ik te gemakkelijk. En een geldboete volstaat niet, als je het mij vraagt.”

Therapie

“Het valt te billijken om iemand die erg uit de bocht vliegt een schorsing van drie of zelfs zes maanden op te leggen. Leg een straf op, sluit iemand uit voor belangrijke toernooien op zijn kalender. Het is niet aan mij om te bepalen waar je de grens moet trekken, maar het is niet heel eerlijk om iemand bij het volgende toernooi gelijk weer toe te laten alsof er niets is gebeurd.”

“Misschien wordt het tijd om een commissie in het leven te roepen die zich hierover buigt. We moeten de koppen bij elkaar steken om te voorkomen dat dit keer op keer gebeurt, zonder grote gevolgen. Als je je serieus misdraagt, dien je geschorst te worden totdat je hulp hebt gehad en er verbetering zichtbaar is. Het professionele tennis moet goed nadenken welke boodschap het wil sturen.”

Wilander heeft aan de ene kant te doen met Zverev, die zich blijkbaar zo zat op te vreten tijdens nota bene een dubbelpartij dat hij zich vol-le-dig liet gaan. “Dit toont aan dat het hem echt iets doet, dat hij geen enkele partij wil verliezen, maar dat moet je niet op deze manier willen uitstralen.”

Hekel aan racket slopen

De Zweed wijst erop dat Zverev, die aanhikt tegen het winnen van een Grand Slam, zich wel vaker laat gaan als hij op de baan een tegenslag incasseert. Zo reageerde de Duitser ook zeer emotioneel toen het tijdens de Australian Open, in een partij tegen Denis Shapovalov, niet bepaald liep zoals hij wenste.

“Al na 45 minuten sloopte Zverev toen een racket. Ik hou er niet van als tennissers een racket kapot maken, ook al lijkt het steeds normaler te worden dat profs dit doen. Sterker nog, het is verschrikkelijk om naar te kijken omdat er meer en meer tennissers en tennisfans zijn voor wie een tweede racket te duur is. Het is een fout signaal naar de jeugd als tennissers constant hun eigen materiaal slopen.”

Zverev verontschuldigde zich kort na het incident zowel bij de umpire persoonlijk als tennisfans in algemene zin.

