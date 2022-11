De voormalige nummer 1 van de wereld besloot zijn seizoen overigens wel met een hoogtepunt door voor het eerst sinds 2015 weer eens de ATP Finals te winnen. Djokovic was trots op zijn zege . “Ik vermoed dat het hem van slag heeft gebracht dat hij niet mee mocht doen aan de Australian Open en de US Open”, sprak Wilander.

“Hij kan het heel goed verbergen, maar het moet zijn hart hebben gebroken. Dit kan nu juist een stimulans voor hem zijn. Emotioneel heeft hij misschien wel één of twee jaar aan zijn carrière toegevoegd.”

"Omdat hij pas op het laatste moment niet mee mocht doen, denk ik dat het weinig invloed heeft gehad op zijn training. Je kunt op zijn hoogst zeggen dat hij het fysiek heeft gemist om tijdens twee toernooien zeven wedstrijden over vijf sets te spelen."

Fris en goed

Djokovic won dit seizoen Wimbledon. Tijdens Roland Garros verloor hij verrassend de finale van Holger Rune. "Ik zag dit seizoen een hele frisse en goede Novak. Ik begrijp eigenlijk nog steeds niet waarom hij niet in Parijs heeft gewonnen. Dat was echt een shock voor mij. Hij speelde daar erg sterk. Maar je kunt nu eenmaal niet alles winnen."

Ook de manier waarop Djokovic de ATP Finals in Turijn won, maakte indruk op Wilander. "Hij was duidelijk beter dan de anderen. Hij zat in de perfecte flow en dan is hij door niemand te stoppen. Of ik verbaasd ben dat ook de jonge spelers niet van hem kunnen winnen? Ja, misschien wel. Maar het is nu eenmaal Novak."

"Het is krankzinnig wat hij op baan laat zien, met zijn bewegingen en verdediging. Daarnaast heeft hij de wil om ook de kleinere wedstrijden te winnen. Hij heeft een manier gevonden om elke partij waarde te geven. Dat maakt van hem misschien wel de beste speler aller tijden."

Nummer 1-positie

Carlos Alcaraz eindigde het jaar op de nummer 1-positie. Djokovic miste natuurlijk veel punten door zijn afwezigheid bij de Australian Open en de US Open. Bovendien telde zijn winst op Wimbledon niet mee. "Je kunt je afvragen hoe belangrijk het is om aan het einde van het seizoen bovenaan te staan. Novak was een paar maanden van het seizoen de beste en dat geldt ook voor Rafael Nadal. Carlos Alcaraz is de nummer één vanwege andere redenen."

Wilander vindt wel dat de jonge Spanjaard deze positie verdient. "Hij heeft voor veel opwinding en sensatie gezorgd. Bovendien wist hij heel goed om te gaan met de druk tijdens de US Open. Hij moest dit toernooi winnen om op nummer één te komen."

GOAT-race

De Eurosport-expert is blij dat de GOAT-race volgend jaar een vervolg krijgt. Nu Roger Federer, met twintig Grand Slams op zak, is gestopt, gaat de strijd verder tussen Djokovic en Nadal. De eerste heeft 21 Grand Slams gewonnen, de Spanjaard heeft er 22.

"Roger legde de basis, Rafael pushte hem naar een nog hoger niveau en toen kwam Novak om hun feestje te verstieren. Corona heeft ervoor gezorgd dat de strijd deels vast heeft gezeten. We willen nu heel graag weten wie we het label van de beste speler aller tijden kunnen geven. Voor de sport is het heel belangrijk dat de GOAT-race weer tot leven komt."

